В Тверской области откроется «Небо для всех»

14 июля 2017 года в Тверской области на аэродроме Змеево пройдет фестиваль воздухоплавания «Небо для всех» для людей с ограниченными возможностями, детей с инвалидностью и детей-сирот. На празднике будут организованы полеты на воздушных шарах, самолетах, дельтапланах.

В Тверской области уделяется повышенное внимание созданию безбарьерной среды для жителей региона с ограничениями по здоровью.

«Поддержка граждан с особыми потребностями, в частности детей – важнейший вопрос. Общество должно быть консолидированным вне зависимости от возможностей, которые есть у людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках программы «Доступная среда» в областном бюджете на создание комфортных условий для инвалидов в 2017 году предусмотрено более 55,5 млн рублей. Средства направят, в том числе на адаптацию 33 учреждений. Это на 11 объектов больше, чем в прошлом году.

В Тверской области создана сеть образовательных учреждений, которые дети с ограниченными возможностями здоровья могут посещать вместе со своими сверстниками. Принципы инклюзивного образования реализуют 72 школы и 4 детских сада. Возможность обучаться здесь получили более 1 тысячи детей.

В регионе проводятся мероприятия, направленные на социализацию и адаптацию людей с инвалидностью. На фестивале «Небо для всех» подготовлена насыщенная программа. Будут организованы бесплатные полеты на различных летательных аппаратах для ребят и взрослых с ограниченными возможностями. Кроме того, запланированы выступления известных артистов и спортсменов, мастер классы по боевым искусствам и танцам. Также откроются полевая кухня и ярмарка.

Планируется, что в мероприятии примут участие около 500 человек, имеющих инвалидность.

Фестиваль организован при поддержке Комитета по делам молодежи Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.