ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ-2017

В Твери пройдет всероссийская акция «Волна здоровья»

3 сентября 2017 года в Твери при поддержке областного Правительства состоится 12-я всероссийская акция «Волна здоровья». Столица Верхневолжья станет первым после Москвы пунктом остановки теплохода с ведущими специалистами федеральных медицинских центров. Маршрут предполагает также заход в Углич, Мышкин, Кострому, Ярославль, Череповец, Дубну.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени ведется работа по обеспечению доступности медицинской помощи. Созданы мобильные бригады из областных специалистов, которые ведут прием в муниципалитетах.

«На первом плане – повышение качества услуг в сфере здравоохранения. Наша задача увеличить не только объемы финансирования отрасли, но и повысить удовлетворенность жителей региона качеством медицинской помощи», – считает глава региона.

Акция «Волна здоровья» позволит жителям Твери получить консультации специалистов ведущих федеральных клиник. На теплоходе откроют кабинеты детских экспертов в сферах отоларингологии, эндокринологии, кардиологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и других. Обследование пройдут около 65 детей и 200 женщин. Прием будет вестись по спискам, сформированным главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Тверской области.

Кроме того, организуют дежурство региональных медиков для работы с пациентами вне списков. Обследование детей и женщин будет также вестись на базе областного перинатального клинического центра им. Е.М. Бакуниной.

Параллельно на разных площадках Твери пройдут мероприятия, направленные на профилактику, популяризацию спорта и здорового образа жизни. Запланирован мастер-класс «Мамина школа», на который приглашаются женщины, готовящиеся к рождению ребенка, молодые родители, участковые педиатры. В программе также семинар «Сохрани свое здоровье», фестиваль «Спорт как искусство» и др.

Справочно: Акция «Волна здоровья» организована общественным объединением «Лига здоровья нации» и впервые прошла в 2006 году. За время проведения было обследовано более 8500 детей, 1188 из них обеспечено бесплатное лечение в федеральных клинических центрах. Всего в мероприятиях «Волны здоровья» за этот период приняли участие более 70 тысяч человек.

В Тверской области акция «Волна здоровья» проходила в 2011 и 2014 годах. Мобильные пункты приема пациентов на борту теплохода были развернуты в Весьегонске и Калязине.

В 2017 году прием пациентов будут вести эксперты Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Эндокринологического научного центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области.