ШТРАФ КОМПАНИИ СОСТАВИЛ 200 ТЫСЯЧ

В Тверской области на 200 тыс. рублей оштрафовали управляющую компанию

В Тверской области к административной ответственности привлечена управляющая компания из-за отсутствия квалификационного аттестата у руководителя. Организации назначен штраф в 200 тыс. рублей.

Повышение эффективности деятельности управляющих компаний в Тверской области обсуждалось на одном из заседаний Правительства региона. От управляющих компаний необходимо добиваться честной и профессиональной работы, поставил тогда задачу Губернатор Игорь Руденя.

«Вопрос затрагивает интересы большинства граждан. Любой бизнес, который связан с получением денег от населения, должен быть максимально прозрачным и социально ответственным», – отметил Игорь Руденя.

По информации Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, к административной ответственности привлечено ООО «Мастер Дом» (г. Ржев). Соответствующее постановление вынесено мировым судьей участка № 1 г. Ржева и Ржевского района.

В регионе это первый со времени принятия федерального закона № 255 от 21.07.2014 г. факт привлечения к ответственности управляющей организации за неисполнение требований об обязательном наличии у руководителя квалификационного аттестата. Указанный закон положил начало лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

ООО «Мастер дом» выдано предписание устранить нарушение лицензионных требований и получить квалификационный аттестат.

Пресс-служба Правительства Тверской области.