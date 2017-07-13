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КИНОТЕАТР – ГОРОДУ В ПОДАРОК

На праздновании юбилея города Конаково главой администрации Конаковского района Олегом Лобановским при большом скоплении горожан было объявлено: администрация района к юбилею сделала поистине царский подарок – настоящий полноценный кинотеатр, который начнет свою работу в январе следующего года. «Заря» уже упоминала об этом в рубрике «Местная власть – день за днем».

Нужен ли нам кинотеатр? На этот вопрос большинство конаковцев ответило положительно (опрос был проведен в группе Конаковского района в социальной сети « В Контакте»). Давно перестал быть актуальным лозунг Ильича о важности кинематографа. Напомним, что в исходнике слова пролетарского вождя звучали так: «Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк» (Полн. собр. соч. - 5-е изд. - Т. 44. - С. 579: Беседа В. И. Ленина с А. В. Луначарским). И, хотя, сегодня все у нас стали грамотными, но кинематограф по прежнему популярен и как развлечение и как (реже) пища для ума.

В общем, кинотеатр в городе нужен. Иначе чем объяснить, что сотни конаковцев ездят в Тверь, Клин и Дубну, где такое счастье имеется. Очень скоро счастливыми станут и жители города. Переговоры с потенциальным прокатчиком велись районными властями с зимы. И вот, 21 июня между администрацией Конаковского района совместно с руководством районного дворца культуры «Современник» и ООО «Тетерин фильм» был заключен долгосрочный договор аренды на создание на базе ДК полноценного кинотеатра. Согласно ему, буде произведен необходимый ремонт для подготовки зала к кинопоказам.

Из последних новостей: все в том же «В Контакте» начала работать группа «Кинотеатр «Современник» в Конаково. Она расположена по ссылке https://vk.com/konako69 и в ней за несколько дней уже зарегистрировались около пятисот участников. Именно из этой группы горожане первыми будут узнавать все новости о кинотеатре и именно в ней будут оперативно публиковаться все анонсы предстоящих киносеансов.

Мечта обрастает реальностью и остается только добавить, что популярность кинотеатра держится на трех китах: насколько востребованы демонстрируемые фильмы, насколько инфраструктура кинотеатра отвечает ожиданиям его посетителей и насколько адекватна ценовая политика. Верим, что все это будет на уровне и конаковцы валом повалят в новый кинотеатр “Современник».

Из истории: первый кинотеатр в Конакове появился в начале века. Он был расположен в здании Потураевского замка на берегу Донховки (ныне известном, как ДОСААФ). В конце 30-х годов прошлого века кинопоказы начались в свежепостроенном ДК им. Воровского. Специализированный кинтеатр был построен в 60-е годы в старой части г. Конаково и он назывался «Россия» (ныне ТЦ «Феникс»). Вплоть до 90-х годов в нем всегда показывали самые свежие фильмы. Сначала они демонстрировались в «России», потом уже шли по другим кинозалам: клуба «Энергетик» (заработал в 70-е) и ДК им. Воровского. В 1983 году был сдан ДК «Современник» и там впервые осуществилась возможность показа широкоформатных фильмов на широкой 70-мм. пленке и с отличным стереозвуком. В начале 90-х с ростом популярности домашней видеотехники киносеть города и района прекратила свое существование.

На снимках: конаковские кинотеатры советской поры. Фото из группы "Конаково. Век двадцатый".

Кирилл НОВИКОВ.