ИЮЛЬСКИЕ ПОБЕДЫ

Чемпионы, которые прославили Конаковский район.

В начале июля в подмосковном Жуковском проходили 59-е Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». На стадионе «Метеор» блеснула своей подготовкой мастер спорта из Конаково 20-летняя Алена Бугакова. В толкании ядра среди женщин ей не было равных. Надо отметить, что лучший результат национального сезона, и ее личный рекорд – 1 метров 6 сантиметров. Ну а на «Мемориале» Алена в своей лучшей попытке толкнула снаряд на 17 метров 91 сантиметра, как всегда, оставив далеко позади своих основных конкуренток. Остается добавить, что в своей возрастной категории старших юниоров (это от 20 до 23 лет) Алена Бугакова вошла в пятерку лучших в мире и стала второй в Европе! Кстати, в июне Алена закончила училище олимпийского резерва и получила диплом. Чемпионка хочет продолжить учебу и уже подала документы в Смоленскую академию физкультуры, спорта и туризма.

А многократный чемпион по гребле из Радченко Егор Куликов в июле по-настоящему удивил всех, собрав на чемпионате Европы по гребле неимоверное количество медалей. С 4 по 9 июля в венгерском Сегеде на лодках класса «Дракон» Егор выступал за сборную России. Соревнования открыли гонки лодок класса «Д10» с десятью гребцами, рулевым и барабанщиком на борту среди мужских, женских, смешанных и ветеранских экипажей. Соперничество хозяевам составили гребцы России, Германии, Италии, Швеции, Франции, Украины и Румынии. Всего в Евро-2017 принимает участие около 1350 гребцов, среди которых – чемпионы и призеры мира, Всемирных и Олимпийских игр. Егор Куликов в составе сборной России выступал в 11 видах программы. В результате Егор завоевал 10 золотых и одну бронзовую медали! По итогам сборная Россия одержала на континентальном чемпионате убедительную победу в командном зачете. Тренируется Егор под руководством тренера высшей категории Михаила Суровцева.