ОН ОТКРЫЛСЯ!

В среду, 12 июля на аэродроме «Конаково» Селиховского сельского поселения состоялось официальное открытие соревнований по вертолетному спорту. Во время церемонии открытия был поднят флаг соревнования. Удачи спортсменам пожелала глава Конаковского района Людмила Козлова и президент Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина. Соревнования начались уже в четверг, но основные события пройдут в эти выходные. Эти соревнования проходят в Конаковском районе уже третий год и в этот раз их сразу два: 52-й чемпионат России по вертолетному спорту и 2-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам. Для посетителей аэродрома наиболее интересными будут выходные. Расписание событий в эти два дня таково: 15 июля, суббота. 11.30-13.30 – вертолетные гонки «Слалом» (¼ и ½ финалы). 13.30-15.30 – концертная программа, показательные полеты. 15.30-18.00 – вертолетные гонки «Развозка грузов» (квалификация, ¼ и ½ финалы) 18.30-19.00 – награждение победителей по упражнениям. 16 июля, воскресенье. 11.00-12.00 – вертолетные гонки «Развозка грузов», «Слалом» (3-4 место и финалы). 12.00-12.45 – концертная программа, показательные выступления. 12.45-13.30 – награждение победителей гонок и торжественная церемония закрытия. Помимо непосредственно спортивных состязаний, присутствует и обширная культурная программа, работают торговые ряды.