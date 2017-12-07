ТВЕРСКОЙ РЕГИОН - В ШЕСТЕРКЕ!

Тверская область заняла 6-е место в медиарейтинге по исполнению «майских указов» президента в сфере госуправления

В рейтинге компании «Медиалогия» за июнь Тверская область заняла 6-е место среди регионов России по исполнению пакета указов в сфере государственного управления, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. По мнению экспертов, этот результат закономерен.

«В системе государственного управления Тверской области за последние полтора года произошли заметные изменения, – отмечает заведующая кафедрой государственного управления Тверского госуниверситета, доктор экономических наук, профессор Галина Лапушинская. – Это связано с новыми управленческими стандартами, которые внедряет в практику губернатор Игорь Руденя как на областном, так и на муниципальном уровнях».

Эксперт пояснила, что имеет в виду, прежде всего, кадровую политику губернатора, ориентированную на местных специалистов, хорошо знающих территорию и обладающих авторитетом в профессиональных сообществах. Важную роль, по мнению Галины Лапушинской, играет и процесс обучения чиновников современным управленческим практикам, который был активизирован главой региона.

На высокие позиции Тверской области в рейтинге повлияла, в том числе, прозрачность ключевых решений регионального правительства и открытый формат взаимодействия с общественностью, отмечает эксперт. В качестве примера Галина Лапушинская привела постоянное участие профильных экспертов в обсуждении ключевых тем на заседаниях правительства Тверской области, эффективность процедур оценки регулирующего воздействия нормотворческой деятельности и повышение информационной открытости исполнительных органов государственной власти.

«Игорь Руденя как руководитель с большим опытом работы на федеральном уровне довольно успешно проводит перезагрузку управленческой вертикали в Тверской области, повышая персональную ответственность каждого члена своей команды и вовлекая в формирование идеологии развития отраслей. Кроме того, глава региона достаточно часто встречается с президентом Владимиром Путиным, обсуждает результаты работы в Верхневолжье, в том числе, недавно докладывал об исполнении «майских указов». Это позволяет делать вывод о полном соответствии принимаемых в Тверской области решений федеральным трендам», – считает Галина Лапушинская.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.

Михаил Бородов.