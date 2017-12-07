В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ ТАНЦЕВАТЬ ВЕРТОЛЕТЫ

«Танцы» на вертолете исполнят в Тверской области на соревнованиях по вертолетному спорту

С 12 по 16 июля в Конаковском районе Тверской области проходят 52-й открытый чемпионат России и второй этап Кубка мира по вертолетным гонкам, который организован впервые в истории вертолетного спорта. В соревнованиях принимают участие 35 экипажей из России и зарубежных стран. В состав одного из них вошел пилот из Тверской области.

«Для тверского региона большая честь принимать состязания подобного уровня, которые собрали сильнейшие вертолетные экипажи из России, Австрии, Белоруссии, Польши и Украины. Событие вызывает большой интерес у всех поклонников этого зрелищного и технически сложного вида спорта», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Россия на соревнованиях представлена сильнейшими пилотами, которые продемонстрируют свое мастерство на вертолетах Ми-2 и Robinson-44. В гонках участвует смешанный экипаж, в составе которого – мастер спорта Елена Жуперина и пилот из Тверской области Николай Родионов.

В программе чемпионата и этапа Кубка мира 13 и 14 июля – полеты в различных дисциплинах: «Навигация», «Полет на точность», «Параллельная развозка грузов», «Параллельный слалом».

15 и 16 июля – открытая для зрителей часть, организован свободный вход на соревнования. В эти дни на аэродроме в Конаково пройдут вертолетные гонки в дисциплинах «Слалом» и «Развозка грузов». Будут названы призеры и победители чемпионата России и второго этапа Кубка мира по вертолетным гонкам.

Также запланированы концертная программа и показательные выступления.Одним из самых ярких событий авиационного праздника станут «танцы» на вертолете под музыку.

Кубок мира по вертолетным гонкам проводится под эгидой Международной вертолетной комиссии FAI. Его первый этап состоялся в мае текущего года в Великобритании. Последующие этапы пройдут в Белоруссии, Германии, Австрии, Польше.

Организаторы чемпионата и этапа Кубка мира – Международная вертолетная комиссия FAI, Федерация вертолетного спорта России, Международная академия вертолетного спорта. Соревнования проводятся при поддержке ФАУ Министерства обороны РФ «ЦСКА», ВКС Российской Федерации, администрации Конаковского района. Генеральный партнер – АО «Вертолеты России».

Пресс-служба Правительства Тверской области.