ГОВЯДИНЫ СТАНЕТ БОЛЬШЕ!

Производители говядины Тверской области получат субсидии из регионального бюджета

Трём хозяйствам Тверской области, которые производят мясо крупного рогатого скота, предоставят финансовую поддержку из региональной казны. 11,1 млн рублей в виде субсидий по этому направлению распределено на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Ставка субсидии составляет 15 рублей за 1 кг сданного на убой молодняка КРС. В этом году выплаты получат колхоз «Авангард» Лесного района, СПК «Весна» Зубцовского района и ООО «Чихачи» Торопецкого района. Общее поголовье трёх хозяйств за 2016 год составило 2400 голов при максимальной мощности в 3750 голов.

Областная поддержка позволит полностью загрузить предприятия, что увеличит обеспеченность жителей Верхневолжья говядиной. В настоящее время в Тверской области объём производства этого вида мяса на душу населения составляет 6 кг.

Планируется, что в 2017 году в регионе будет реализовано порядка 885 тонн молодняка, что на 40% больше показателя прошлого года.

«Всего три хозяйства получают специализированную поддержку. Проведите совещания с главами районов и выясните, что препятствует развитию этого направления», — поручил областному Министерству сельского хозяйства Игорь Руденя.

По мнению Губернатора, возможно расширение участия личных подсобных хозяйств в производстве мяса КРС.

Что касается крупных производителей, на получение субсидий могут претендовать предприятия, которые содержат не менее 500 голов молодняка крупного рогатого скота для реализации на мясоперерабатывающие комплексы, а также в торгово-закупочные организации.

Поддержка представителей отрасли АПК стала одной из тем на рабочей встрече Президента России Владимира Путина с Игорем Руденей 4 июля.

«Средний и малый бизнес в сельском хозяйстве — перспективный для Тверской области формат. В следующем году, возможно, исходя их параметров бюджета, мы увеличим объём средств на поддержку малых форм хозяйствования. Также мы будем продолжать поддерживать и крупные предприятия», — сказал Игорь Руденя, комментируя итоги встречи тверским журналистам.

Мясное скотоводство — одно из важнейших направлений развития АПК Тверской области. В 2016 году по производству мяса скота и птицы Верхневолжье заняло 8 место в ЦФО с объёмом выпущенной продукции 182 тыс. тонн. Обеспечить высокие темпы роста показателей позволила реализация крупных инвестиционных проектов в сфере свиноводства.

Объём производства мяса всех видов на душу населения составил 97 кг. Объём потребления — 72 кг при рекомендуемой норме в 73 кг.

Пресс-служба Правительства Тверской области.Ы