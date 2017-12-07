С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОМ ПОЭЗИИ!

Тверь отмечает день рождения «Дома поэзии Андрея Дементьева»

15-16 июля состоятся торжества в честь дня рождения «Дома поэзии Андрея Дементьева». К празднику приурочен первый Всероссийский слет молодых поэтов «Зеленый листок». Событие объединит как лауреатов прежних конкурсов, так и дебютантов. Лозунг слета – «Дерзайте, юные таланты!». Среди почетных гостей – известные российские писатели и поэты Юрий Поляков, Юрий Кублановский, Андрей Соколов, литературный критик, литературовед Павел Басинский, поэт, доцент Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников и другие деятели литературы.

Молодые поэты смогут не только прочитать свои произведения, но и получить мастер-класс от мэтров Литературного института имени А.М. Горького. На многочисленных творческих площадках Всероссийского слета пройдет увлекательный флэш-моб «Популярный поэт», будут работать интерактивные зоны – «География слета», «Стихи, родившиеся сегодня», «Оставь листочек своего таланта». Руководители творческих мастерских презентуют свои книги. По итогам Слета лучшие авторские работы войдут в новый поэтический сборник, а кто-то из участников получит рекомендацию для учебы в Литинституте.

16 июля продолжение праздника найдет воплощение еще в одном ярком событии – торжественном открытии Сквера поэзии, который станет творческим дополнением памятника поэтов-шестидесятников работы Президента академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели.

Творческой кульминацией дня рождения «Дома поэзии Андрея Дементьева» станет вечерняя литературно-музыкальная программа «Любовь меняет все…» в Тверском академическом театре драмы с участием звезды мировой оперной сцены, певицы Любови Казарновской, Заслуженного артиста России Сергея Жилина, лауреата премий «Золотой граммофон», «RU.TV», «Песня года» и международных конкурсов, певца и композитора Александра Когана, победителей и финалистов телевизионного конкурса «Голос» – Александры Воробьевой, Валентины Бирюковой, Интарса Бусулиса, победителей международных конкурсов Евгения Южина, Николая Рябухи.

Вечер ведут поэт, Лауреат Государственной премии СССР, наш земляк Андрей Дементьев и певец, композитор, телеведущий Марк Тишман.

Билеты можно приобрести в «Доме поэзии Андрея Дементьева» и в кассах Тверского академического театра драмы. Справки по телефонам (4822) 777-839, (4822) 32-01-07.

Пресс-служба Правительства Тверской области.