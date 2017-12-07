РЕКОНСТРУКЦИЯ В ДЕНЬ ДЕРЕВНИ

На Дне русской деревни в Тверской области пройдёт реконструкция событий Ржевско-Вяземской операции

21-23 июля в деревне Есёмово Ржевского района состоится празднование Дня русской деревни. Ежегодно событие, которое отмечают только в Тверской области, собирает несколько тысяч гостей. Традиционно центральной частью мероприятия становится военно-историческая реконструкция.

«Деревня – это символ трудолюбия, стойкости и силы духа. В этом празднике – уважение к нашей истории, память о подвигах предков и знаменитых земляках», — считает Губернатор Игорь Руденя, который в прошлом году принял участие в Дне русской деревни.

В этом году реконструкторская площадка «Ржевский выступ» посвящена 75-летию начала Ржевско-Вяземской наступательной операции. 22 июля с 15:00 до 17:00 зрители смогут увидеть воссозданные в историческом виде события военного времени, технику и вооружение, посетить тир, медсанчасть, полевой лагерь. По окончании реконструкции пройдёт церемония возложения цветов к обелиску на берегу реки Сишка.

21 июля в 12:00 гостей Дня русской деревни приглашают принять участие в торжественном открытии знака в память деревень Ржевского района, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны. Он будет расположен на 28 км дороги Ржев – Сухуша, у поворота на деревню Зайцево. После завершения церемонии запланировано открытие обзорной площадки у обелиска в деревне Кокошкино. В 20:30 на главной сцене праздника пройдёт показ военно-исторического фильма.

Основная часть праздничных мероприятий пройдёт 22 июля. В программе — конкурсы пахарей и рыбаков, соревнования команд по исконно русским забавам, выставка-ярмарка сельскохозяйственных животных и продуктов, церемония награждения лучших работников Ржевского района, работа «Ремесленного городка», который расскажет гостям об истории купечества и народных промыслов. Юных гостей ждут в игровой зоне с каруселями и батутами, аниматорами и аттракционами.

Гастрономическая программа насыщена мастер-классами по приготовлению традиционных русских блюд, а также дегустациями национальной кухни. Участникам праздника предложат попробовать кашу, сырники, кисель и знаменитый есёмовский пряник.

Все желающие смогут проверить свои силы в старинной игре в рюхи, сдаче норм ГТО или в футболе босиком. Любителей фольклора ждёт фестиваль частушек и русской народной песни. Одним из самых ярких событий станет фестиваль фейерверков.

В этом году впервые на Дне русской деревни будет организовано экскурсионное обслуживание. В палатке туристского информационного центра гости смогут узнать о достопримечательностях Верхневолжья, Тверской области, Ржева и Ржевского района. Создан аудиогид по муниципалитету и площадке праздника.

С пятницы, 21 июля, желающие смогут разместиться в палаточном лагере Дня русской деревни. Подробная информация о заселении и программе праздника — на сайте http://esemovo.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области.