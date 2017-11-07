БУДУТ СНИЖЕНЫ НАЛОГИ ДЛЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "ЗАВИДОВО"

В Тверской области для новых резидентов ОЭЗ «Завидово» планируется снизить ставку налога на прибыль

Ставку налога на прибыль для новых резидентов особой экономической зоны «Завидово» планируется снизить. Проект закона об установлении налоговых льгот для участников ОЭЗ обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Документом предусмотрено уменьшение ставки налога на прибыль до 12,5% с 1 января 2018-го. С 2021 года её размер составит 13,5%. В целом срок действия льготы для новых резидентов особой экономической зоны «Завидово» составит 10 лет. Воспользоваться льготой смогут участники ОЭЗ, которые получат статус резидентов до 1 января 2020 года.

«Мы устанавливаем такое ограничение, чтобы простимулировать привлечение инвесторов в ближайшие годы. Если эта форма поддержки покажет свою эффективность, срок может быть увеличен», — отметил Игорь Руденя.

Кроме того, рассматривается возможность введения дополнительной льготы по транспортному налогу.

В настоящее время для резидентов ОЭЗ действуют общие налоговые льготы, установленные федеральным законодательством. Это освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога — на 5 лет. Срок их действия можно продлить по решению субъекта и муниципалитета соответственно.

По мнению Игоря Рудени, введение дополнительных преференций должно сократить срок окупаемости инвестпроектов, увеличить количество резидентов «Завидово» и, соответственно, обеспечить поступление дополнительных налоговых доходов в консолидированный бюджет региона, создание новых рабочих мест.

Правительством Тверской области сформирован комплекс законодательства, необходимого для обеспечения полномасштабного функционирования ОЭЗ, утверждено Положение об Экспертном совете ОЭЗ, который будет проводить анализ предлагаемых резидентами бизнес-планов. Таким образом, созданы условия для серьезного роста инвестиций в туристскую отрасль Тверской области, что повлечет за собой рост эффекта для бюджета региона.

Справочно: Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристского типа в ЦФО. Объём инвестиций в развитие территории уже превысил 10 млрд рублей. По итогам 2016 года, предприятиями туристской индустрии, которые расположены на территории Завидово, было уплачено в бюджеты разных уровней более 124 млн рублей.

На территории ОЭЗ построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест. Полномочия по управлению ОЭЗ «Завидово» осуществляет Правительство Тверской области.

Стать резидентами особой экономической зоны уже сейчас планируют порядка 15 инвесторов. В частности, в мае обсуждались перспективы строительства на территории проекта «Завидово» круглогодичного комплекса водных развлечений с аквапарком. Предполагаемые инвестиции — около 12 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.