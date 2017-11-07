ДАРЬЯ РУМЯНЦЕВА - В ТВОРЧЕСКОЙ КОМАНДЕ РОССИИ!

Тверитянка Дарья Румянцева получила путевку в «Творческую команду страны»

По итогам первой смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» определены три финалиста конкурса #ХочуГрантНаТавриде. В числе лучших путевку на седьмую смену форума «Творческая команда страны» получила тверитянка Дарья Румянцева.

Активная жизненная позиция, инициативность – необходимое условие для реализации потенциала молодых людей Тверской области, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Самое главное – чтобы у нашей молодёжи было желание и возможность развиваться в Тверской области. Не сидите сложа руки, занимайте экономическую сферу своей активностью. Мы со своей стороны должны обеспечить вам условия, а вы – эти условия развить», — сказал Игорь Руденя на встрече с молодежью в конце июня этого года.

Дарья Румянцева – активная участница всех инициатив тверского Центра НКО, в том числе проектов «Чего хочет Тверь», «Площадь добра» и многих других. На форуме она презентовала проект «Городская общественная мастерская». Он предполагает открытие в столице Верхневолжья креативного пространства, где любой желающий сможет попробовать создать арт-объекты своими руками.

Кроме того, недавно Дарья в составе молодежной команды Центра НКО приняла участие в организации и проведении образовательной программы на ежегодном областном молодежном форуме «Содружество».

Тройка лучших участников определяется по итогам каждой смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» , который проходит в Крыму. Финалисты получают путевки на седьмую смену, где встретятся самые активные участники форума. Первыми вместе с Дарьей Румянцевой стали Маргарита Шульга (Удмуртская Республика) и Надежда Ткаченко (Москва).

Справочно: В этом году форум «Таврида» разделён на 8 тематических смен и объединит более 3 тысяч молодых людей. Кроме архитекторов, дизайнеров и урбанистов, на площадку съедутся художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссёры, продюсеры, актёры театра и кино, журналисты. Впервые в этом году форум откроет свои двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодёжи, а также Роспатриотцентр в партнёрстве с Московским государственным институтом культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области.