Аграрии: Тверская область задействовала максимум возможностей в поддержке АПК

Одной из центральных тем доклада тверского губернатора Игоря Рудени президенту Владимиру Путину на рабочей встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Ново-Огарево, снова стал региональный АПК.

Это неудивительно, поскольку глава государства говорил о «неплохих заделах» в сельском хозяйстве еще при назначении Рудени исполняющим обязанности губернатора. И не случайно именно в Тверской области год назад президент проводил совещание о мерах по развитию АПК Центрального Нечерноземья. Четкий сигнал тогда получили и федеральные ведомства, и региональная власть, и, конечно, сами сельхозтоваропроизводители: отрасль получит необходимую поддержку со стороны государства.

Спустя год Игорь Руденя, говоря с президентом, опирается на объективные цифры: объем финансирования сельхозпроизводителей Тверской области в 2017 году достиг 2,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла более чем на 800 млн, в том числе, благодаря активному сотрудничеству с федеральным Минсельхозом.

Такая динамика находит позитивный отклик и в сообществе тверского агробизнеса. Председатель совета директоров ООО «Николаевская ферма» Сергей Николаенко, комментируя итоги недавней встречи президента с губернатором Игорем Руденей, отметил, что Тверская область задействовала максимум возможностей в поддержке АПК.

«Закономерно, что значительную часть встречи с Владимиром Путиным тверской губернатор говорил об агропромышленном комплексе, - сказал Сергей Николаенко. - Именно сельское хозяйство сегодня становится ключевым сектором экономики Верхневолжья. В его развитии задействованы все доступные инструменты, в том числе, значительная федеральная поддержка».

По словам Сергея Николаенко, «Николаевская ферма» также инвестирует в расширение производства, опираясь на конструктивное сотрудничество с Правительством Тверской области: «Компания имеет большие планы развития в сфере молочного животноводства. Ряд инвестиционных проектов уже запущен. Перспектива строительства фермы на 1200 голов крупного рогатого скота в Кувшиновском районе для нас, во многом, завязана на реализацию программы по возвращению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Без нее сегодняшние планы по развитию компании были бы трудновыполнимы».

Соглашение о сотрудничестве с Правительством Тверской области в реализации очередных этапов инвестпроекта ООО «Николаевская ферма» было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2017 года.

Высокие темпы развития отрасли АПК также констатирует генеральный директор ПО «Дмитрогорское», депутат Законодательного Собрания Тверской области Денис Дородных. По его словам с момента прошлогоднего посещения Владимиром Путиным подразделений ГК «АгроПромкомплектация» компания реализовала целый ряд крупных проектов по молочному и животноводческому направлению, которые способны значительно повлиять на общие показатели отрасли АПК в Тверской области.

«Региональные власти помогают бизнесу не на словах, а реальными делами, - отметил Денис Дородных. - И этот яркий пример частно-государственного партнерства позволяет консолидировать совместные усилия власти и бизнеса для дальнейшего развития агропромышленного сектора региона и России».

Михаил Бородов.