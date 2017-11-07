ЗА ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ!

В Тверской области инвесторы развивают технологии

экологической безопасности

Инвестиционные партнеры Тверской области внедряют в производственную практику высокие международные стандарты экологической безопасности. В частности, финский концерн «Paroc Group», реализующий инвестпроект по производству минеральной ваты в Конаковском районе, в этом направлении тесно сотрудничает с правительством региона.

«Мы связываем понятие экологии с понятием уровня развития общества. Хорошая экология – это всегда высокий уровень культуры, воспитания и качества управления», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Завод «Парок» активно работает над сокращением выбросов углекислого газа и снижением потребления топлива. Предприятие развивает технологию брикетирования, которая позволяет повторно использовать отходы. Кроме того, на заводе модернизирована система сбора пыли при очистке воздуха в процессе подачи сырья. Еще одна полезная технология – система пресс-контейнеров, позволяющая избегать загрязнения территории при транспортировке отходов.

В 2017 году, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом экологии, компания проводит ряд «зеленых» мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности сотрудников завода. Производство посещают экскурсионные группы школьников и студентов, а также персонал предприятий Тверской области. Специалисты компании сотрудничают с региональной властью, принимая участие в мероприятиях по проблемам экологической безопасности и охраны окружающей среды, в работе различных экспертных площадок.

Концерн «Paroc Group» – один из европейских лидеров по производству теплоизоляционных материалов. Компания намерена инвестировать более 7 млрд. рублей в реконструкцию и увеличение мощностей ранее действовавшего завода по производству минеральной ваты в Конаковском районе Тверской области. Реализация проекта позволит трудоустроить около 500 человек. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта состоялся в конце 2013 года. Общий объем вложенных инвестиций на настоящий момент составляет 2,7 млрд рублей, создано 175 рабочих мест.

О перспективах развития этого и других инвестиционных проектов финского бизнеса на прошлой неделе шла речь на встрече Губернатора Игоря Рудени с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хауталой. Глава региона отметил, что взаимоотношения и экономическое сотрудничество Тверской области с этой страной развиваются успешно.

Отметим, что высоким экологическим требованиям соответствует и ряд других предприятий, созданных при участии зарубежных инвесторов. В частности, по международным стандартам LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) сертифицированы завод по производству подшипников шведской компании SKF, расположенный в промзоне «Боровлево», и первая очередь российско-американского научно-производственного комплекса «Хамильтон Стандард – Наука» в Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.