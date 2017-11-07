Для сведения родителей: Если Вы хотите отправить ребенка на отдых в загородный лагерь или санаторий Тверской области, что Вам необходимо сделать?

Если Вы хотите отправить ребенка на отдых в загородный лагерь или санаторий Тверской области, что Вам необходимо сделать?

1. Если Вы хотите отправить своего ребенка в лагерь Тверской области, зайдите на сайт управления образования администрации города Твери http://www.obraz.tver.ru и выберите понравившийся лагерь.

2. Далее Вы можете обратиться с заявлением о предоставлении путевки в загородный лагерь Вашему ребенку к своему работодателю (если Ваш работодатель оказывает такую услугу). Получите от него (или найдите самостоятельно на сайте управления образования администрации г. Тверь) информацию о лагерях, куда можно направить ребенка на отдых с возмещением затрат на приобретение путевки из средств бюджета Конаковского района за счет субсидии из областного фонда софинансирования.

Работодатель заключает договор с лагерем на приобретение путевки с частичной оплатой ее стоимости. Для возмещения стоимости путевки в соответствии с нормативом в размере 4447 рублей (а для детей работников бюджетных организаций -8894 руб.) обращается в управление образования администрации Конаковского района, находящееся по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 104, тел. (48242) 4-97-95 доп. 505 к главному специалисту управления образования Шараповой М.В. , закупает в лагере путевку, при необходимости доплатив средства за стоимость путевки, и выдает ее родителю.

3. Если работодатель не оказывает такую услугу, Вы можете обратиться с заявлением на имя начальника управления образования администрации Конаковского района о предоставлении путевки в загородный лагерь Вашему ребенку самостоятельно. Заявление предоставляется в управление образования, находящееся по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 104 (тел. (48242) 4-97-95 доп. 505), главному специалисту Шараповой М.В.

К заявлению необходимо приложить справку на ребенка с места учебы и справку с работы для родителей работников бюджетной сферы.

4. Для получения путевки на ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, один из родителей (законный представитель) ребенка может обратиться в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Конаковского района», находящееся по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, тел. (48242) 3-90-43.

Родитель должен представить следующие документы:

а) заявление;

б) копию паспорта заявителя;

в) копию свидетельства о рождении ребенка;

г) документы, подтверждающие доходы родителей (законных представителей) ребенка за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения (сведения о доходах представляются на обоих родителей, состоящих в законном браке, независимо от места их регистрации, а в случае воспитания ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в неполной семье, представляются сведения о доходах родителя или законного представителя, проживающего совместно с ребенком);

д) справку о совместном проживании ребенка с родителем (законным представителем);

е) копию справки медико-социальной экспертизы (в случае если родитель имеет группу инвалидности);

ж) документы об установлении опеки над несовершеннолетним или договор на воспитание детей в приемной семье (в случае если ребенок воспитывается в приемной или опекунской семье).

К рассмотрению принимаются документы, представленные в полном объеме. После рассмотрения документов информация о выдаче путевки в течение пяти дней доводится до сведения родителя (законного представителя) ребенка. Выдача путевки производится по месту обращения.

5. Если Ваш ребенок нуждается в санаторно – курортном лечении, Вам необходимо обратиться в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Конаковского района, находящееся по адресу: г. Конаково, ул. Гагарина, д. 14, тел. (48242) 3-71-23, 3-71-24 и встать там на учет для получения путевки на санаторно- курортное лечение. Для этого Вам необходимо:

- оформить медицинские документы: справку для получения путевки на ребенка и санаторно – курортную карту по форме № 076/у-04 в лечебно – профилактическом учреждении по месту жительства;

– заполнить заявление (установленного образца) о предоставлении путевки в ГБУ « Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Конаковского района, которое и произведет выдачу путевки.

Хорошего Вам и Вашим детям отдыха!