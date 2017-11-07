В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ГРЯДЕТ РЕМОНТ ДВОРОВ

В 2017 году в Тверской области отремонтируют порядка 300 тысяч кв. м дворовых территорий

Около 36 млн рублей направлено в 6 муниципальных образований Тверской области в качестве субсидий на второй этап ремонта дворовых территорий. В порядок будет приведено 22,4 тыс. кв. м дворов и проездов к многоквартирным домам. Средства распределили на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«Всего в этом году Правительство области планирует привести в нормативное состояние около 300 тыс. кв. м дворовых территорий. Необходимо синхронизировать графики благоустройства дворов с проведением жилищно-коммунальных работ, чтобы для перекладки труб не потребовалось снимать новый асфальт», — поставил задачу Игорь Руденя.

В целом по этому направлению в бюджете Верхневолжья заложено порядка 350 млн рублей. Большая часть ассигнований была направлена в муниципалитеты по итогам первого этапа конкурса в марте текущего года. Субсидии предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов.

Самые масштабные работы ожидаются в Твери, где запланирован ремонт порядка 111 тыс. кв. метров дворов.

По итогам дорожно-строительного сезона в 32 муниципальных образованиях Тверской области в эксплуатацию после ремонта должны ввести 131 дворовую территорию.

Пресс-служба Правительства Тверской области.