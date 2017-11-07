С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ДОМ ПОЭЗИИ…»

15-16 июля Тверь вновь станет литературным центром нашей страны! Впервые здесь пройдет Всероссийский слет молодых поэтов «Зеленый листок», который соберет как Лауреатов прежних конкурсов, так и дебютантов, пославших свои стихи в Дом поэзии и отобранных жюри. Среди почетных гостей слета – знаменитые Российские поэты, редакторы литературных журналов, руководители поэтических семинаров. Лозунг слета – «Дерзайте, юные таланты!».

Молодые поэты смогут не только прочитать свои произведения, но и получить мастер-класс от преподавателей литературного института имени А.М. Горького. На многочисленных творческих площадках Всероссийского слета пройдет увлекательный флэш-моб «Популярный поэт», будут работать интерактивные зоны – «География слета», «Стихи, родившиеся сегодня», «Оставь листочек своего таланта». По итогам Слета лучшие авторские работы войдут в новый поэтический сборник, а кто-то получит от мэтров рекомендацию для учебы в Литинституте.

16 июля продолжение праздника найдет свое воплощение еще в одном ярком событии дня – торжественном открытии СКВЕРА ПОЭЗИИ, который станет творческим дополнением работы великого мастера, Президента академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели- ПАМЯТНИКА ПОЭТАМ-ШЕСТИДЕСЯТНИКАМ. Завершит торжественную церемонию КОНЦЕРТ в честь поэтов-шестидесятников с участием молодых чтецов и лауреатов международных конкурсов Евгения Южина , Николая Рябухи, Валентины Бирюковой и других.

Творческой кульминацией Дня рождения «Дома поэзии Андрея Дементьева» станет вечерняя ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЛЮБОВЬ МЕНЯТ ВСЕ…» в Тверском академическом театре драмы с участием Звезды мировой оперной сцены певицы Любови Казарновской, заслуженного артиста России Сергея Жилина, лауреата премии «Золотой грамофон», «RU.TV», «Песня года», международных конкурсов певца и композитора Александра Когана, победителей и финалистов телевизионного конкурса «Голос» – Александры Воробьевой, Валентины Бирюковой, Интарса Бусулиса, победителей международных конкурсов Евгения Южина, Николая Рябухи.

Вечер ведут поэт, Лауреат Государственной премии СССР, наш земляк Андрей Дементьев и певец, композитор, телеведущий Марк Тишман. _________________________________________________________

Билеты можно приобрести в «Доме поэзии Андрея Дементьева», в кассах Тверского академического театра драмы. Справки по телефонам (4822)777-839, (4822)32-01-07.