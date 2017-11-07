В БОЙ ИДУТ СТУДОТРЯДЫ

Студенческие отряды Тверской области приступили к летнему трудовому семестру

В Верхневолжье идет летний трудовой семестр студенческих отрядов. В регионе действуют 54 таких объединения, в которые входят порядка 1300 молодых людей.

«Студенты – активная и неравнодушная молодежь, и нам бы очень хотелось, чтобы все их знания, вся энергия были реализованы на территории Тверской области», – считает Игорь Руденя.

Одними из первых в начале июля к работе приступили студенты Тверского государственного технического университета и Конаковского энергетического колледжа. Они получают практический опыт на энергосетевых объектах в Калининском и Конаковском районах Тверской области.

Студотрядовцы региона также трудятся на сельскохозяйственных предприятиях Верхневолжья, вожатыми в детских оздоровительных лагерях.

Кроме того, тверские студенты работают и за пределами региона. Несколько человек от Тверской области в этом году направлены в международный детский центр «Артек».

Лидерами движения являются отряд проводников пассажирских вагонов «69-скорый», который ежегодно работает на маршруте Санкт-Петербург – Анапа, строительный отряд «Альтаир» (участник Всероссийской стройки космодром «Восточный»-2015 в Амурской области), педагогический отряд «Артек», работающий в оздоровительных лагерях в Крыму.

Справочно: Официальной датой рождения стройотрядов в Верхневолжье считается лето 1959 года, когда наши студенты впервые поехали на стройку в Казахстан. Первый стройотряд из 1600 бойцов в Калининской области был создан в 1967 году. Тверская молодежь активно участвовала в строительстве БАМа, КАМАЗа, Саяно-Шушенской ГЭС, Канско-Ачинской ТЭК, нефтекомплексов Тюмени, городов Усть-Ильимск и Братск.

Датой возрождения движения в России считается 17 февраля 2004 года – в этот день в Москве состоялся всероссийский форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию существования движения.

С 2016 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в стране отмечается День российских студенческих отрядов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.