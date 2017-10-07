АКЦИЯ "ЧИСТЫЙ ЛЕС": 263 ГЕКТАРА УБРАНО

В Тверской области участники акции «Чистый лес» убрали от мусора 263 гектара леса

В Тверской области подведены первые итоги акции «Чистый лес», направленной на приведение в порядок лесных массивов региона. В уборке мусора на территории 26 муниципальных районов приняли участие более 800 человек.

«Мы все хотим сделать нашу страну чище и комфортнее. Такие объединяющие, позитивные акции дают перспективу и уверенность в будущем», – считает Губернатор Игорь Руденя, который неоднократно подчеркивал значимость работы по сохранению экологического благополучия в регионе, бережного отношения к природе.

В ходе акции с площади 263 га лесного фонда Тверской области было вывезено 183 куб. м. мусора, с земель иных категорий – 23 куб.м.

Наибольшие объемы лесов приведены в порядок в Осташковском районе, который является популярным местом отдыха жителей и гостей региона. С площади 89 га памятника природы «Остров Кличен» было вывезено 20 куб.м. мусора, с 98 га особо охраняемой природной территории «Троеручица» по берегам озера Белое– 60 куб.м.

Акция «Чистый лес» проводится с апреля по сентябрь 2017 года на территории тверского региона в рамках мероприятий, посвященных Году экологии в России и Году особо охраняемых территорий, объявленных Указом Президента РФ Владимира Путина.

В мероприятии приняли участие специалисты Министерств лесного хозяйства, природных ресурсов и экологии региона, администраций муниципальных образований, Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры, школьники и студенты, работники предприятий и организаций, активные граждане.

Основная цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме несанкционированных свалок в лесу, вопросам экологии, охраны окружающей среды.

Пресс-служба Правительства Тверской области.