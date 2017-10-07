В Тверской области стартовал фотоконкурс, посвящённый фауне Тверской области

С 10 июля Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области проводит фотоконкурс, посвящённый сохранению фауны региона, в том числе, редких видов животных. Принять участие в нём приглашают всех жителей Верхневолжья. Принимаются цветные и чёрно-белые фотографии, а также фотоочерки в электронном виде, сделанные на территории области.

Отбор лучших фото проводится по двум номинациям: «Животные в природе» и «Лучшая фотоохота «на овсах». Итоги конкурса станут известны 1 сентября текущего года. Победители будут награждены дипломами и памятными призами.

Конкурс призван привлечь внимание к проблемам экологии, сформировать активную гражданскую позицию по отношению к вопросам сохранения окружающей среды и фауны, напомнить о необходимости бережного отношения к природе.

Фотоработы принимаются до 25 августа по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, 97(3 этаж, каб. 303) или по электронной почте: ohota.mpr@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс». Также снимки можно передать через службу Госохотнадзора в районах Тверской области.

Вместе с фотографиями необходимо направить информацию об авторе: фамилия, имя, отчество и возраст участника, место съёмки, контактные данные (домашний адрес, телефон или электронная почта).

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону (4822) 733-170 или по e-mail: mpr@web.region.tver.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области.