ВСТРЕЧА ИГОРЯ РУДЕНИ С ПРЕЗИДЕНТОМ: О ЧЕМ НЕ РАССКАЗАЛИ СМИ

Игорь Руденя рассказал, что осталось за кадром встречи с президентом

Губернатор Игорь Руденя рассказал журналистам, какие дополнительные вопросы обсуждались на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным, когда уже были выключены телекамеры.

«Владимир Владимирович дал необходимые поручения для активизации работы по строительству Западного моста и детской областной клинической больницы», – сообщил глава региона.

Кроме того, губернатор рассказал о том, что «еще был ряд поручений» президента, связанных с реализацией флагманских проектов Тверской области – созданием делового центра «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо».

«Мы сейчас находимся в завершающей стадии оформления земельных участков, которые нам необходимы для реализации этих проектов», – уточнил руководитель области.

Помимо вопросов по развитию экономической инфраструктуры, на встрече с главой государства поднималась тема тарифной политики.По мнению губернатора, любые повышения оплаты услуг очень ощутимы для жителей региона, поэтому все действия в этой сфере должны быть четко выверены.

«Самое главное – добиться целевого использования денег, которые платит население. Особенно это касается инвестиций в оборудование, в модернизацию трасс», - отметил Игорь Руденя.

Напомним, рабочая встреча президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени состоялась 4 июля. Глава региона доложил главе государства о реализации в Тверской области «майских указов» президента в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы. В частности, по итогам 2016 года достигнуты целевые показатели по зарплатам педагогических работников, сотрудников детских садов и учреждений дополнительного образования. «Мы направили на эти цели порядка 10 миллиардов рублей, немного больше», – отметил губернатор. Необходимые показатели достигнуты также в сферах здравоохранения и культуры.

В продолжение разговора о ситуации в социальной сфере глава региона рассказал о работе Правительства Тверской области по повышению доступности дошкольного образования. Принято решение ежегодно вводить в эксплуатацию не менее одного дошкольного учреждения. В прошлом году детский сад был открыт в Чуприяновке Калининского района, к 1 сентября этого года - начнет работать в Хотилове Бологовского района. Кроме того, в Твери строится школа на 560 мест, 80 из которых – дошкольные.

Кроме того, на встрече речь шла о развитии в регионе сельского хозяйства, подготовке жилищно-коммунального комплекса Тверской области к работе в осенне-зимний период.

Комментируя итоги встречи с главой государства, Игорь Руденя отметил: «Владимир Владимирович достаточно большое внимание уделяет Тверской области. Наша задача – оправдать доверие, которое нам оказано народом и Президентом Российской Федерации».

Михаил БОРОДОВ.

Фото: kremlin.ru