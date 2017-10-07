440 МИЛЛИОНОВ - НА РЕМОНТ МЕСТНЫХ ДОРОГ

Более 440 млн рублей распределено между муниципалитетами Тверской области на ремонт автодорог местного значения

Субсидии из регионального бюджета на ремонт и капремонт автодорог местного значения распределены между 30 муниципальными образованиями Верхневолжья. Тему рассмотрели на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Всего в текущем году на приведение в порядок дорог местного значения в региональной казне заложено около 1 млрд рублей. Первая часть средств была выделена в марте, еще более 440 млн рублей распределено на заседании Правительства. Эти деньги позволят отремонтировать дополнительно порядка 80 километров дорог. Ремонт объектов дорожной сети будет вестись на условиях софинансирования из бюджетов муниципалитетов.

«С 1 августа мы должны начать отсчёт – какие дороги в каких муниципальных образованиях отремонтированы. Мы привлекли достаточно серьёзные деньги, наша задача — чтобы они были конвертированы в километры дорог, которые соответствуют требованиям федерального и регионального стандартов», — отметил Игорь Руденя.

В проекте принимают участие Кимры и Кимрский район, Тверь и Калининский район, Андреапольский, Бежецкий, Бельский, Вышневолоцкий, Жарковский, Зубцовский, Кесовогорский, Краснохолмский, Кувшиновский, Максатихинский, Молоковский, Нелидовский, Оленинский, Рамешковский, Ржевский, Сонковский, Старицкий, Торжокский районы ЗАТО «Озёрный» и ЗАТО «Солнечный».

Глава региона поручил обеспечить соблюдение оптимальных сроков проведения дорожных работ. Особое внимание Игорь Руденя обратил на временные рамки и перечень объектов ремонта в Твери и Нелидовском районе.

«Необходимо дополнительно усилить контроль по реализуемым объектам, качеству, соблюдению технологий и скорости проводимых работ», — подчеркнул Губернатор.

Всего по итогам ремонтной кампании 2017 года в регионе планируется привести в нормативное состояние порядка 190 километров местных дорог.

Справочно: В 2017 году бюджет Дорожного фонда Тверской области составляет более 8 млрд рублей. Объём финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.