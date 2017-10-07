ВСТРЕЧА ИГОРЯ РУДЕНИ С ЭЛЛОЙ ПАМФИЛОВОЙ ПРОШЛА НА "НАШЕСТВИИ"

Губернатор Игорь Руденя обсудил с главой Центризбиркома

Эллой Памфиловой вопросы проведения выборов в Тверской области

9 июля Губернатор Игорь Руденя провел переговоры с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой. Встреча проходила в Конаковском районе Тверской области, где на фестивале «Нашествие» в этом году впервые состоялись выборы президента. Стороны обсудили актуальность данной акции, а также вопросы взаимодействия в организации на территории региона избирательных компаний различного уровня.

«В Тверской области планируется провести более 40 выборов, в ходе которых определятся имена более 400 депутатов всех уровней. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы голосование прошло на высоком уровне. Это очень важно, потому что качество проведения выборов – показатель уровня развития общества и территорий», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона добавил, что в Тверской области ведется работа по модернизации избирательных участков. В частности, это касается эстетического оформления мест для голосования, приведения их внешнего вида к единому стандарту. Кроме того, по рекомендации ЦИК в регионе идет внедрение новой технологии для ускоренной передачи данных в государственную автоматизированную систему «Выборы», суть которой в нанесении специального QR-кода на бюллетени.

«Я очень благодарна Вам за понимание важности этой работы. Я знаю, что со стороны Губернатора оказывается все необходимое содействие по техническому оснащению избирательных участков. Мы со своей стороны также готовы помогать. Надеюсь, что все наши начинания и в дальнейшем будут находить здесь полное понимание, ведь все это направлено на благо избирателей», - подчеркнула Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома также высоко оценила работу областной и территориальных избирательных комиссий тверского региона, отдельно подчеркнув их серьезный кадровый потенциал.

Справочно: 10 сентября 2017 года на территории Тверской области пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области по Кимрскому одномандатному избирательному округу №12 и 45 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе депутатов Тверской городской Думы. Избирательные кампании пройдут в Андреапольском, Весьегонском, Конаковском, Лихославльском, Максатихинском, Осташковском, Селижаровском, Старицком, Торжокском, Рамешковском районах, городах Твери, Ржеве, Торжке и Кимрах.

Замещению подлежат 426 депутатских мандатов, принять участие в выборах, по предварительным оценкам, смогут более 478 тысяч избирателей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.