ТВЕРСКИЕ СТУДЕНТЫ НА КЛЯЗЬМЕ

Студенты Тверской области провели мастер-классы на форуме «Территория смыслов на Клязьме»

Студенты Тверской области - активисты общественной организации «Кибердружина» провели мастер-классы по информационной безопасности на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Тверской регион здесь представляют девять программистов.

Обеспечение безопасности молодого поколения в интернете – вопрос, которому в тверском регионе сейчас уделяется особое внимание. Губернатором Игорем Руденей дано поручение сформировать в муниципалитетах добровольческие объединения молодых активистов, задача которых - вести информационную работу среди детей, родителей и педагогов о деятельности опасных интернет-сообществ и о том, как противостоять их негативному влиянию.

Тверские кибердружинники представили собственные разработки в области IT-технологий на всероссийском конкурсе молодежных проектов, который проходит на «Территории смыслов». Это бюджетный мессенджер «Вектор», не нуждающийся в использовании технических серверов, принадлежащих третьим лицам. На форуме этот проект защищает студент ТвГУ Сергей Потрубач.

Руководитель регионального отделения молодежного общественного движения «Кибердружина» Григорий Пащенко презентовал операционную систему «Unikid», не требующую дополнительных вложений для приобретения родительского контроля и антивирусного обслуживания.

По итогам конкурса авторы лучших проектов, представленных на форуме, получат гранты до 300 тыс. рублей на их реализацию и развитие.

В прошлом году одним из лауреатов форума стал проект Тверской области «Блокадный хлеб», который получил грант в размере 200 тыс. рублей на дальнейшее развитие и был рекомендован участникам форума к реализации в регионах России.

Работа форума организована в несколько смен, каждая из которых посвящена отдельному кругу вопросов. Со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья сюда собираются молодые ученые и преподаватели в области информатизации, экономики, социологии и других наук. «Территория смыслов» – площадка, где можно пообщаться, встретиться с известными политиками и общественными деятелями, представить свои проекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области.