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8 июля – День семьи, любви и верности
Уважаемые жители Тверской области!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Сегодня мы отдаем дань памяти святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Они были канонизированы Русской православной церковью в 1547 году, и за 470 лет стали символом нерушимой крепости семейных уз. Самоотверженная любовь, понимание и поддержка, готовность рука об руку преодолевать все жизненные испытания, бесконечная преданность друг другу – все это стало олицетворением их брачного союза. Эти качества во все времена служили прочным фундаментом семьи.
Искренне желаю каждой семье Верхневолжья благополучии и процветания. Пусть ваш дом всегда будет полной чашей, и в нем царят гармония, радость, счастье и любовь!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя.