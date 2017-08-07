8 июля – День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Тверской области!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Сегодня мы отдаем дань памяти святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Они были канонизированы Русской православной церковью в 1547 году, и за 470 лет стали символом нерушимой крепости семейных уз. Самоотверженная любовь, понимание и поддержка, готовность рука об руку преодолевать все жизненные испытания, бесконечная преданность друг другу – все это стало олицетворением их брачного союза. Эти качества во все времена служили прочным фундаментом семьи.

Искренне желаю каждой семье Верхневолжья благополучии и процветания. Пусть ваш дом всегда будет полной чашей, и в нем царят гармония, радость, счастье и любовь!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя.