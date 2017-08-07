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Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Ради семьи мы совершаем поступки, стремимся к новым вершинам! Семья – это одновременно ответственность и самая лучшая награда!
В России с давних пор принято чтить семейные традиции. Историю жизни Петра и Февронии, имена которых носит этот светлый праздник, передают из уст в уста, их любовь, верность и взаимное уважение стали образцом семейных отношений.
Поздравляю все семьи, всех любящих и любимых! Искренне желаю здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни!
Светлана Максимова, депутат Государственной думы России.