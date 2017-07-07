СДАЧА ЕГЭ ПОРАДОВАЛА

Выпускники Тверской области этого года сдали ЕГЭ лучше своих предшественников

В Тверской области подвели предварительные итоги единого государственного экзамена. В этом году аттестационные испытания прошли 6 059 человек. 38 выпускников получили результаты в 100 баллов, из них 17 – за ЕГЭ по русскому языку. Более 80 баллов получили 2 063 человека.

В 2017 году по поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени пункты проведения единого госэкзамена были созданы в муниципальных образованиях, где раньше ЕГЭ не проводился, и выпускники для прохождения аттестации ездили в другие муниципалитеты. Всего в экзаменационной кампании было задействовано 55 пунктов проведения экзамена, 455 аудиторий, из которых 448 функционировали в режиме онлайн.

Для получения аттестата обязательными для сдачи были русский язык и математика, другие предметы ЕГЭ выпускники сдавали по своему выбору для поступления в вузы. Как и в прошлом году, самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору среди выпускников Тверской области стали обществознание (2 652 человека), физика (1 576 человек) и биология (1 001 человек).

На сегодняшний день получены результаты практически всех экзаменов, за исключением проходивших в резервные дни.

Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла по русскому языку не преодолели 0,13% участников экзамена (в 2016 году – 0,21%).

Оценки «хорошо» и «отлично» по математике базового уровня получили 84,8% выпускников (в 2016 году – 83%), 0,22% -не преодолели минимальную границу (в 2016 году – 1,36 %).

По предварительным данным в 2017 году аттестат не получили семь человек (в 2016 году – 63 человека).

Как отметили в Министерстве образования Тверской области, результаты экзаменов ЕГЭ показали, что в этом году выпускники оказались готовы к ним лучше. Практически по всем предметам сократилось число участников, которым не удалось преодолеть минимальный пороговый балл. Этому способствовало участие Тверской области в федеральном проекте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения, при реализации которого в регионе велось индивидуальное сопровождение и консультирование школ.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по обязательным предметам, смогут их пересдать: 5 сентября – русский язык, 8 сентября – математику, 16 сентября – оба предмета.

Контроль за ходом проведения ЕГЭ осуществляли сотрудники Рособрнадзора, Министерства образования Тверской области, федеральные эксперты и 787 общественных наблюдателей, в том числе 96 федеральных.

На базе Тверского областного института усовершенствования учителей работал ситуационный центр для онлайн наблюдения за процедурой проведения ЕГЭ.

Весь период проведения экзаменов действовали «горячая линия» Рособрнадзора, телефон доверия ЕГЭ и региональная «горячая линия», на которую поступило более 100 обращений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.