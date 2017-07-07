СУБСИДИИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ШКОЛ

Частные школы Тверской области получат субсидии на развитие дополнительного образования

Около 14,4 млн рублей из регионального бюджета планируется направить в качестве субсидий частным общеобразовательным организациям Верхневолжья. Тему обсудили сегодня, 7 июля, на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

В частности, порядка 9,4 млн рублей предназначены для реализации дополнительных образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей, 5 млн рублей — для укрепления материально-технической базы негосударственных школ: закупку пособий, средств обучения и игрового оборудования. Субсидии должны обеспечить выполнение федеральных государственных образовательных стандартов.

По мнению Игоря Рудени, воспитание подрастающего поколения на основе духовно-нравственных и патриотических ценностей является одной из ключевых задач, стоящих перед регионом.

Согласно условиям предоставления субсидий, частные образовательные организации должны не реже трёх раз в год проводить для муниципальных и государственных учреждений мероприятия в сфере духовно-нравственного воспитания.

Отбор школ-получателей бюджетных средств будет вестись на конкурсной основе. Обязательные критерии — наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации по основным общеобразовательным программам, а также реализация не менее трёх программ допобразования.

Пресс-служба Правительства Тверской области.