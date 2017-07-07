Более 13 млн рублей направят на закупку инвентаря для 45 спортшкол Тверской области

На укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ Тверской области в 2017 году будет направлено 13,5 млн рублей из регионального бюджета. Вопрос о распределении субсидий вошёл в повестку дня заседания Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя 7 июля.

«Первоочередные задачи — поддержка массового спорта и здорового образа жизни. Субсидии в размере 13,5 миллиона рублей предлагается выделить на укрепление материально-технической базы 45 спортивных школ в 37 городах и районах региона», — отметил Игорь Руденя.

На каждое учреждение приходится по 300 тыс. рублей. Эти средства позволят школам приобрести необходимый спортивный инвентарь и оборудование для проведения учебных занятий и спортивно-массовых мероприятий.

Конкурсный отбор на получение субсидий прошли все спортшколы, которые подали соответствующие заявки. Обязательное условие предоставления областной поддержки — софинансирование не менее 10% со стороны муниципального образования.

Обновление материально-технической базы призвано повысить качество проводимых в школах тренировок, увеличить число жителей Тверской области, регулярно занимающихся спортом.

Справочно: В 2017 году также принято решение о выделении более 19 млн рублей из областного и федерального бюджетов на ремонт спортзалов, закупку спортивного инвентаря и установку спортплощадок в сельских школах Верхневолжья. В проекте участвуют 23 школы из 19 муниципальных образований, в которых занимаются почти две тысячи детей.

В муниципалитетах Тверской области планируется установить 13 многофункциональных спортплощадок и 27 уличных тренажёрных комплексов.

В текущем году будет завершена адаптация спорткомплекса «Юбилейный» в Твери для людей с ограниченными возможностями здоровья, начнётся ремонт в ледовом комплексе «Кристалл».

Ассигнования из региональной казны будут направлены и на поддержку молодёжного спорта, в частности, хоккейного клуба «Тверичи» и футбольной команды «СШОР-Волга».

Пресс-служба Правительства Тверской области.