В Тверской области за счет федеральных средств дополнительно восстановят почти 38 км дорог

Более 1 млрд рублей межбюджетных трансфертов из федеральной казны выделено Тверской области в 2017 году на приведение в нормативное состояние автотрасс в регионе и Твери. Вопрос обсуждался на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя сегодня, 7 июля.

В 2017 году бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Финансирование фонда из регионального бюджета по сравнению с предыдущим годом увеличено почти на 1,4 млрд рублей.

«Существенное расширение финансирования, а также принятые Правительством области требования к качеству ремонта и содержания автомобильных дорог, должны обеспечить рост как объёмов, так и качества проводимых ремонтных работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

Тверская область в 2017 году по объему Дорожного фонда занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. А значит, работа по приведению в порядок дорожной сети в регионе должна быть на столичном уровне, отметил Губернатор.

За счет федеральных средств в программу развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на текущий год включены новые объекты.

Как сообщил Министр транспорта Тверской области Игорь Павлов, порядка 206,7 млн рублей предусмотрены на восстановление изношенных покрытий дорог в регионе, что позволит дополнительно ввести в эксплуатацию 38 км. Вместе с этими средствами в 2017 году на капремонт дорог регионального значения в целом направят почти 2,2 млрд рублей.

Ремонт будет проведен на участках дорог, которые имеют социальное значение. Это подъезды к детским лагерям на дорогах Глазково-Мухино и в районе деревни Рогодино в Калининском районе.

Также будут приведены в порядок участки по направлениям Москва – Рига – Торопец – Плоскошь в Торопецком районе, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, Пушкино – Ремязино – Ильинское в Калининском районе. На необходимость их ремонта указывали местные жители.

Восстановят участки дорог туристических маршрутов в направлениях Братково – Красино и Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна.

Кроме того, принято решение направить более 6,9 млн рублей на приведение в нормативное состояние участка дороги в Твери: проезда от Смоленского переулкавдоль набережной реки Лазурь в сторону ул. Л. Базановой в районе академии ВКО. Здесь будет восстановлено почти 0,5 км (4900 кв. метров) дороги.

Планируется, что до октября 2017-го ремонт указанных объектов будет завершен.

Пресс-служба Правительства Тверской области.