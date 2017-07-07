"РАСПАХНУТЫЕ ВЕТРА-2017"

В Тверской области состоится фестиваль памяти Юрия Визбора «Распахнутые ветра»

С 21 по 29 июля 2017 года на территории Осташковского района Тверской области пройдет XVIII межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни на Селигере памяти Юрия Визбора «Распахнутые ветра».

В Верхневолжье активно развивается направление событийного туризма. «Распахнутые ветра» занимают особое место в календаре значимых традиционных мероприятий. Губернатор Игорь Руденя считает, что продвижение и популяризация фестиваля способствуют привлечению туристов и укреплению культурного имиджа Тверской области.

Как и в предыдущие годы, фестиваль будет организован в форме творческой летней школы авторской песни. Участников разместят в палаточном лагере. Предполагается, что в этом году «Распахнутые ветра» объединят около 400 представителей клубов самодеятельной песни, индивидуальных авторов и исполнителей. На протяжении всего фестиваля будут проходить творческие мастерские.

Фестиваль авторской песни на Селигере «Распахнутые ветра» с 2001 года имеет статус межрегионального. Он направлен на выявление молодых талантливых исполнителей авторской песни из регионов России, а также на популяризацию творчества Ю.Визбора и основоположников бардовской песни.

Учредители фестиваля: Правительство Тверской области, администрации Осташкова и Осташковского района, Комитет по делам молодежи Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.