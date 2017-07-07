Как сообщала «Заря», от истока Волги 11 июня начал свой путь Волжский крестный ход. В этом году он проходил в 19-й раз и был посвящен 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Напомним, что на праздновании этого юбилея в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер принимали участие Патриарх всея Руси Кирилл и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Главными святынями Крестного хода стали ковчег с частицами мощей Нила Столобенского и икона святого. И вот 3 июля Крестный ход дошел до земли конаковской.

Первым местом, куда прибыли святыни, – старинное русское село Городня. Там Крестный ход сделал небольшую остановку, а затем на катере по великой русской реке Волге дошел до конаковской пристани, где его уже встречали десятки православных верующих. После вступления на берег процессия направилась по основным улицам новой части города: Набережной Волги, проспекту Ленина, улицам Горького и Александровке до храма Анны Кашинской. В процессии принял участие и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский.

Постепенно количество участников Крестного хода увеличилось до 200 - 300 человек, и на крыльце храма была совершено богослужение. А затем каждый из его участников смог прикоснуться к святыням, искренне веруя, что это сможет излечить от хворей, исполнить мечты и вообще – помочь в жизни. Все это происходило под колокольный звон переносной звонницы (сам храм колоколов не имеет).

На следующий день Волжский крестный ход побывал еще в двух храмах – Ильинском села Селихово и Сергия Радонежского в Дмитровой Горе и направился в сторону Дубны. Согласно маршруту следования 19-й Волжский крестный ход закончится 8 июля в Калязине, после чего отбудет в Тверь.

Кирилл НОВИКОВ.