8 июля, начиная с 2008 года, во всех городах России широко отмечают День семьи, любви и верности. Многие считают его достойной альтернативой Дню влюбленных, пришедшему из-за рубежа. Действительно, в отечественном празднике больше духовной любви и преклонения перед верностью и преданностью. А все потому, что праздник тесно связан со святыми Петром и Февронией - парой, являющейся образцом идеальных семейных отношений.

В 2008 году празднование Дня семьи, любви и верности было официально утверждено, а вскоре и одобрено Межрелигиозным советом России. Символом праздника чистой и бескорыстной любви стала ромашка - цветок, который пользуется особой популярностью у всех влюбленных. Позже у Дня семьи появилась собственная медаль, на одной из сторон которых изображена ромашка, а на другой - лики Петра и Февронии. Медаль традиционно вручается семейным парам, в которых царят любовь и взаимопонимание.

В 2016 году в Конакове Петру и Февронии установили памятник, который и олицетворяет праздник. В ногах святых сидит кролик, а в руках у пары голубка. Уже появилась традиция тереть кролику нос – это принесет семейное счастье и рождение наследника.

В этот день в Конаковском отделе загс 9 пар официально зарегистрируют свои отношения и наверняка приедут поклониться святым Петру и Февронии Муромским.