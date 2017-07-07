Внимание: воздух!

12 - 16 июля на аэродроме «Конаково» близ деревни Марьино пройдут 52-й чемпионат России по вертолетному спорту и 2-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам.



В небо поднимутся более 30 экипажей - лучшие летчики из России, Белоруссии, Польши, Австрии, Бельгии и Канады. Участники выступят на российских вертолетах Ми-2 и зарубежных «Robinson-44».

За звание чемпионов России-2017 года будут бороться сильнейшие спортсмены мирового уровня: многократные призеры и чемпионы страны и мира.

Международная академия вертолетного спорта (МАВС), на базе которой проводятся соревнования, уже готова к приему зрителей и участников. Экипажи прибудут в Конаково за несколько дней до начала чемпионата, чтобы потренироваться и изучить район полетов.

Программа соревнований чемпионата соответствует программе чемпионатов мира по вертолетному спорту и включает четыре основные дисциплины: «Навигация», «Полет на точность», «Развозка грузов» и «Слалом». Первенство будет разыграно в личном и командном зачете.

Свободный вход для зрителей на 52-й открытый чемпионат России по вертолетному спорту 15 и 16 июля – в самые зрелищные дни соревнований.