МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ ТРЕНИРУЕТСЯ В «КРЫЛЬЯХ»

1 - 2 июля на базе палаточных сборов «Крылья» прошел лагерь актива молодежи Конаковского района. Порывистый ветер и дождь не стали помехой для слёта активистов, но всё же внесли свои коррективы в планы организаторов. Рассказывает Денис Клементьев, председатель молодежного совета при главе Конаковского района:

- Координаторами мероприятия традиционно являются молодежный центр «Иволга» и молодежный совет при главе Конаковского района. Именно они на протяжении нескольких лет собирают на одной площадке представителей активной молодежи различных социальных групп. Это и школьники, и студенты, работающая молодежь, участники политических движений, таких, как «Молодая гвардия», и молодые семьи. В первый день лагеря участники прошли тренинги командо- образования, которые сплотили ребят и помогли создать из них по-настоящему единую команду активистов. Во второй день, спрятавшись от ливня в большой палатке, участники и организаторы обсудили волнующие молодежь проблемы и способы их решения, обменялись информацией о новых веяниях в молодежной среде, общественных организациях, формах и методах поддержки молодежных инициатив…

Самыми злободневными в обсуждении стали вопросы нехватки поощрительного стимулирования для работы общественных организаций, добровольческого движения и активистов, молодых специалистов, низкий уровень их заработной платы, нехватка рабочих мест и недостаток помощи молодым специалистам и молодым семьям в решении проблемы обеспечения жильем. Эти вопросы планируется поднять на встречах с руководителями администрации района. Свое мнение высказала активистка Ирина Нагина:

- Два дня в лагере актива прошли очень быстро, интересно и плодотворно. Приятно познакомиться с новыми людьми, которых так же, как и меня, беспокоит настоящее и будущее нашего города и района. Мы обменялись знаниями и опытом, обсудили ряд вопросов и проблем, которые актуальны на сегодняшний день как для молодёжи, так и для подрастающего поколения. Уверена, современные молодые люди готовы работать на благо своего района, помогать в решении существующих проблем, но они также надеются и на внимание и помощь со стороны власти…

По словам организаторов, в этом году формат мероприятия был несколько иным, менее подвижным, но от этого не менее плодотворным, а вопросы и предложения, оглашенные молодыми людьми, будут озвучены на ближайшей встрече с руководителями администрации Конаковского района.

Кира ПЕТРАНКИНА.

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