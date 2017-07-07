Ура! Лето! Каникулы!

Лето в разгаре. Давно и с радостью забыты уроки и конт-рольные, домашние задания и напряженный учебный график. Закончилась первая смена оздоровительной кампании юных конаковцев, в начале этой недели стартовала вторая.

И пусть капризная погода немного портит настроение прохладой, дождем и ветром, но истинный дух лета с его ощущением свободы от школы, тяга к приключениям и поиску новых горизонтов живут в каждом ребенке. И где как не в лагере, в окружении новоиспеченных друзей, под аккомпанемент познавательно-развлекательных затей можно собрать самую яркую коллекцию летних впечатлений!

Приемку прошли

В этом году в Конаковском районе к приему свыше 2500 тысяч детей к 1 июня были готовы более 30 лагерей с дневным пребыванием. Около 90 человек отдохнут этим летом в загородных оздоровительных лагерях «Спутник», «Ромашка», «Чайка», «Звездный» и др. Будут и многодневные походы, палаточный лагерь «Крылья» развернулся на берегу Волги…. На финансирование летней кампании бюджетом Конаковского района предусмотрено 500 тысяч рублей. Финансирование за счет субсидий из областного бюджета, по данным министерства образования Тверской области, составляет 5797 тысяч рублей.

Наши дельфинята

- Детский летний спортивно-оздоровительный лагерь «Дельфиненок» работает уже третий год, - рассказывает заместитель директора Дворца спорта «Дельфин» Людмила Абрамова, - в этом году у нас две смены. Количество детей, посетивших наш лагерь только за первую смену, составило 70 человек в возрасте от 5 до 14 лет. Вторая смена будет больше, мы приняли 90 детей. Чтобы максимально задействовать каждого ребенка в мероприятиях, наш коллектив творчески и с любовью подходит к работе. Экскурсии, творческие и спортивные конкурсы, игры, викторины - на каждый день, а смена продлится чуть больше трех недель, разработана своя программа. Ребятам идеи наставников приходятся по душе: они с удовольствием начинают день с массовой зажигательной зарядки, участвуют в мастер-классах и квестах, изучают навыки самообороны, ежедневно плавают в бассейне с посещением сауны. Мы тесно сотрудничаем с библиотекой, городским и районным дворцами культуры, ходим в кино и на спектакли. Включены в программу и обязательные тематические мероприятия, связанные со спортом, здоровым образом жизни, дорожной безопасностью. В течение дня у нас обычно проходят мероприятия и спортивные, и развлекательные. Среди массовых развлечений – квест «Пираты конаковского бора», «МЧС спешит на помощь», «Калейдоскоп талантов», футбол, пионербол, дартс, большой и настольный теннис, настольные игры, конкурсы и викторины.

В лагере все идет по плану благодаря замечательной, творческой, сплоченной команде воспитателей, это Светлана Быкова, Елена Федотова, Алексей Воронин, Светлана Медведенко. Особое внимание в лагере уделяется здоровью. Каждое утро медицинский осмотр проводит медсестра Мариэтта Ерицан. Она каждый день осматривает детей на простудные заболевания, вирусные инфекции, кожные заболевания, педикулез, следит за соблюдением питьевого режима, ведет контроль за питанием, смотрит за санитарным состоянием коридоров, туалетов, игровых залов. И, конечно, не дай Бог что – окажет первую неотложную помощь. Но таких случаев в нашем лагере не было, и будем на-дяться, что никогда не будет. В столовой, а дети питаются в школах №№ 7 и 9, кормят вкусно и обильно, что делает пребывание особенно комфортным и приятным. Кроме того, спасибо за организацию питания МУП «СТЭК» и лично Ольге Пак.

И лагерь, и продленка

«Ура, каникулы!» - под таким девизом проходят дни в лагере дневного пребывания. К слову, дети находятся здесь под строгим присмотром с 8 до 17 часов, что делает его очень привлекательным для работающих родителей. Приход и уход детей находится под строгим контролем воспитателей, ведь среди воспитанников есть и совсем маленькие, которым всего по пять лет. Есть здесь и свои «старожилы»: Матвей Поздняков, Глеб Хмель, Кристина Уварова, Максим и Антон Барановы, Ярослав Масленников, Настя Похваленская, Михаил Королев, Дима Тонкель, Родион Кочанов, Женя Ковалев, Катя Стремина – имена воспитанников с легкостью произносятся руководителем Дворца спорта «Дельфин». Это говорит о том, что здесь индивидуальный подход к каждому ребенку. И дети отвечают взаимностью.

На вопрос «В лагере вам нравится?» они отвечают наперебой. Каждый искренне делится своими впечатлениями.

Кристина Уварова посещает лагерь третий год:

- Да, мне нравится, здесь очень добрые учителя, играют с нами в настольные игры, придумывают развлечения. Нравится, когда мы куда-нибудь ходим на экскурсии или играем в какие-либо игры. Также нравится, что после обеда нам дают разные сладости. А еще у меня появились новые друзья – Полина и Даша.

Антон и Максим Барановы, воспитанники лагеря с момента его создания:

- В лагере много интересного. Первую смену мы пропустили, а эта только началась. В прошлом году мы ходили на экскурсии, плавали в бассейне, были в музее. Думаю, в этом году будет также очень интересно. Нас кормят три раза в день – завтрак, обед и полдник. Кормят очень вкусно – фрукты, соки, йогурты, свежие овощи».

В духе олимпийцев

«Не расстанусь с «Олимпом» и летом» – таков девиз воспитанников детского оздоровительного спортивного лагеря «Олимп». В этом году в его стенах отдохнули 70 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Основная отличительная черта этого учреждения – посещают его учащиеся многочисленных секций, спортсмены, активисты.

- Летний оздоровительный лагерь распахнул свои двери в 2012 году, – рассказывает заместитель директора МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Алиса Шошина. - В этом году мы работали всего одну смену, в первый месяц лета. Связано это с тем, что на лето у нас запланирован ремонт в здании. День у ребят начинался с зарядки под музыку, проводили они ее самостоятельно под присмотром вожатых. После зарядки дети отправлялись на завтрак, питание было организовано в школах № 6 и № 9, а затем начинались мероприятия. Почти каждый день проходили различные конкурсы и викторины. Также мы часто бывали в конаковском бору, на тематических мероприятиях в ДК. В начале июня у нас прошел конкурс рисунков «Сказки Пушкина» в честь дня рождения русского поэта и писателя А.С.Пушкина. Ребята с большим интересом взялись за карандаши и фломастеры. Каждый хотел сделать свой рисунок особенным и не похожим на другой.

Безопасности надо учить с раннего детства, и 9 июня у нас прошел командный конкурс «Школа светофорных наук». К Дню России прошел конкурс «Моя открытка». Ребята могли сделать открытку на любую тему. Процесс изготовления открыток затянулся до самого обеда. Все хотели сделать оригинальную открытку, но большинство было посвящено празднику. Выбрать лучшую было практически невозможно.

Главное - доверие



Конечно же, готового рецепта хорошего отдыха не существует, но тренеры-преподаватели нашего лагеря убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение – залог успеха в решении этой задачи. Над этим успешно работают тренеры Наталья Муравьева, Александр Глазов, Андрей Дубков, Анатолий Афоненко, Сергей Березников.

В лагере сформировано несколько отрядов по возрасту. Работа в них планируется с учётом возрастных особенностей детей.

Так как лагерь работает на базе спорткомплекса, проводилось и множество спортивных состязаний. В конце смены на стадионе в конаковском бору прошел летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди летних лагерей с дневным пребыванием детей, и наша команда заняла в нем 2 место. Принимали дети активное участие и в первенстве по мини-футболу, и здесь мы заняли 1 место.

День в лагере заканчивался обедом, и дети расходились по домам.

В ожидании вкусного обеда ребята играли в различные игры: баскетбол, дартс, настольный теннис, лото, шашки и многое другое. Игры с мячом - одни из любимых. Одним словом, занятие по душе здесь нашлось каждому.

Высшей оценкой работы лагеря являются слова из детских высказываний о лагере: «Мне хотелось бы остаться на вторую смену…», «Я с удовольствием иду в лагерь…», «В лагере я научился дружить…», «Мне не очень хочется идти домой из лагеря…», «Там есть все, что мне нужно…», «Я поставила за жизнь в лагере пятерку»….

Ольга ГЛОТОВА.