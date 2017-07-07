ПИОНЕРБОЛ ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ

В летние каникулы не прекращается внешкольная спортивная жизнь. В рамках летней спартакиады 29 июня на стадионе Конаковской средней школы № 8 прошли финальные игры спартакиады по пионерболу.



Летняя спартакиада для воспитанников лагерей дневного пребывания организуется и проводится управлением образования администрации Конаковского района. Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляют управление образования администрации Конаковского района и отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. Ее целями и задачами являются укрепление здоровья подрастающего поколения, популяризация спортивного стиля в жизни детей, вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом.

В спартакиаде по пионерболу приняли участие 80 школьников - воспитанников летних лагерей дневного пребывания (ЛДП) при образовательных учреждениях Конаковского района. В каждой команде было 6 человек. Соревнования проводились по олимпийской системе, с выбыванием. Каждая встреча состояла из трех партий. Для победы необходимо было выиграть две партии. Игра в каждой партии велась до 15 очков. Пионербол - это игра, знакомая еще даже бабушкам и дедушкам современных подростков. Очень динамичной ее, пожалуй, не назовешь, но именно пионербол является мостиком к волейболу, и с малых лет школьники овладевают азами этой игры. Далеко не от всего, что было в прошлом, следует отказываться. Пионербол – именно то, что стало классикой школьного спорта.

В день проведения финала спартакиады были подведены итоги. Среди юношей 1 место заняла команда ЛДП при МБОУ СОШ № 8 г. Конаково; 2 место - ЛДП при МБОУ СОШ № 9 г. Конаково; 3 место - ЛДП при МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» Конаковского района». Среди девушек 1 место - ЛДП при МБОУ СОШ № 9 г. Конаково; 2 место - ЛДП при МБОУ СОШ № 8 г. Конаково; 3 место – ЛДП при МБОУ СОШ № 2 г. Конаково. Лучший игрок - Вика Арефина при МБОУ СОШ № 9 г. Конаково. В смешанных командах (старший возраст) 1 место - МБОУ СОШ № 2 г. Конаково; 2 место - МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района». Лучший игрок - Алексей Смолин из ЛДП при МБОУ СОШ № 2 г. Конаково. За первые места командам были вручены кубки, а игрокам - медали.

Спасибо за предоставленную информацию Маргарите Гучмазовой из управления образования администрации Конаковского района.