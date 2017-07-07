КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВЫТАЩИЛИ ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ

27 июня в Конаковский отдел полиции обратилась жительница г. Конаково, сообщившая, что около 10 часов утра неустановленная женщина в помещении магазина «Пятерочка», расположенного на пр. Ленина, из кармана ее платья похитила денежные средства в сумме 50000 рублей. Приметы женщины: на вид около 40 лет, среднего телосложения, рост около 175 см, волосы темные средней длины. Была одета в костюм джинсовый голубого цвета, кроссовки темного цвета. Возбуждено уголовное дело.

УКРАЛИ ВЕЛОСИПЕД

28 июня в Конаковский отдел полиции обратился житель Москвы. Он сообщил о том, что неустановленное лицо около 3 часов ночи проникло в помещение летней кухни, расположенной на ул. Солнечной деревни Мокшино, откуда похитило велосипед марки «Стелс» синего цвета. Возбуждено уголовное дело.

ПОТЯНУЛО НА МЕТАЛЛ

В тот же день около 7 утра неустановленное лицо пыталось похитить с территории земельного участка, расположенного на ул. Тихой города Конаково, металлическую калитку, металлические уголки в количестве 7 штук и садовую тачку. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками конаковского уголовного розыска установлено, что данное преступление совершил житель г. Конаково. Возбуждено уголовное дело.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Тогда же, около семи вечера, неустановленное лицо проникло в дом жителя деревни Сажино, откуда совершило хищение мобильного телефона марки «4gооd», двух ресиверов «Триколор», а также двух врезных замков, комплекта дверных петель, мужских ботинок. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками конаковского уголовного розыска установлено, что данное преступление совершил неработающий житель Московской области. Похищенное изъято, гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело.

ОДЕЖДА-ТО НЕНАСТОЯЩАЯ!

30 июня сотрудниками ОМВД России по Конаковскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт реализации товаров под торговыми марками «Nike», «Adidas», «Reebok» c признаками контрафактности в г. Конаково, в магазине на ул. Район завода. Изъято 29 единиц спортивной одежды «Reebok», 78 единиц спортивной одежды «Nike» и 38 единиц спортивной одежды «Adidas». Проводится проверка.

По информации ОМВД России по Конаковскому району.