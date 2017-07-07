9 июля – День российской почты

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ...

Почтовым отделением № 1 г. Конаково, что у бывшего фаянсового завода, третий год руководит Инесса Александровна Данилова. В этом году отделение признано лучшим в городе. В его штате – семь сотрудников, зона обслуживания – большая часть старого города, включая улицы Строителей, Лиговка, Маяковского, Декабристов, Пестеля и так далее, плюс деревни Сажино и Белавино. Точное количество населения здесь с ходу назвать затруднились, но отметили, что только коммунальных квитанций ежемесячно доставляется почти трем тысячам адресатов.

НА СНИМКЕ: оператор В.В.Казакова, почтальон И.С.Наумова, заместитель начальника О.И.Яковенко, почтальон Н.В.Тихонова, начальник И.А.Данилова и почтальон И.П.Науменко.

Времена идут, технический прогресс не стоит на месте, но актуальность почтовых услуг не уменьшается. Постепенно уходят из нашей жизни газеты и журналы, мы почти перестали отсылать друг другу письма в конвертах – все это заменяет нам интернет. Только посылки мы по-прежнему получаем, которые, в основном, заказываем тоже в интернет-магазинах.

ФГУП «Почта России» остается лидером на рынке доставки всего того, что необходимо людям. Помимо этого, эта мощная организация занимается и не свойственными ей еще в не столь далеком прошлом функциями. Любое почтовое отделение – от городского до самого далекого деревенского - выглядит сегодня как магазин средней руки. Здесь можно купить мыло, белье, консервы, семена, средства бытовой химии и даже комбикорм. Не говоря уж о продаваемой периодики и книгах. Не так давно там можно было даже купить фотопленку и напечатать фотографии посредством сервиса «Кодак-почта». Но это теперь уже тоже в прошлом. А о том, что в настоящем, нам рассказала начальник Конаковского почтамта Елена Леонидовна БОЛЬШОВА:

- На территории Конаковского района работает 31 отделение «Почты России», мы есть в каждом городском или сельском поселении. Всего в районе наш профессиональный праздник в это воскресенье отметят 256 сотрудников: почтальоны, операторы, сортировщики, водители, начальники отделений и их заместители, работники охранных подразделений. Основная задача – доставка почтовых отправлений (письма простые и заказные, бандероли) и доставка периодики (газет и журналов). Чтобы оправдать свое существование экономически, «Почта России» оказывает более сотни финансовых услуг. Прием и выдача переводов и платежей (в том числе, коммунальных), посылок, оформление страховок, продажа товаров массового спроса – всем этим занимается российская почта 21 века…

Из последних новинок Елена Леонидовна озвучила следующие. В прошлом году в городе открылся «Почта банк», и сегодня его «окошечки» есть в трех почтовых городских отделениях, а в остальных операторы могут оказывать основные банковские услуги. Также из нового: при совершении коммунальных платежей есть возможность заключить договор страхования на случай, если вас, к примеру, зальют соседи сверху или к вам в окно (на балкон, на дом) упадет дерево или метеорит. Также можно застраховать и свою гражданскую ответственность по поводу затопления соседей снизу. В городе уже были случаи страховых выплат, и потерпевшим хватало компенсации на новые обои и потолки. Также в двух городских отделениях сегодня можно подтвердить электронную подпись для госуслуг. «Почта России» идет в ногу со временем.

Ну а нам, газетчикам, крайне важно, чтобы плод нашего коллективного труда – газету исправно доставляли к читателям. На протяжении многих лет «Заря» лидирует в рейтинге подписных изданий. В пятерку самых массовых среди подписчиков газет также входят городская «Конаковская панорама» и федеральные «АиФ», «Аргументы недели» и «Комсомольская правда». На почте регулярно проводятся «декады подписки» по сниженным ценам. Например, сегодня на 1 полугодие 2018 года на всю периодику можно подписаться по ценам 2017 года.

В канун профессионального праздника муниципальные власти города и района поощрят лучших работников почтовой отрасли Конаковского района. В этом году ими признаны почтальоны С.А.Галынкина (д. Ручьи), Л.О.Волкова (с. Селихово), С.Л.Гудков (с. Завидово), Т.А.Еремина (п. Редкино), О.М.Кошелева (г. Конаково), оператор связи Т.А.Дроздова (д. Мокшино), сортировщик С.А.Кованова (г. Конаково), инструктор по подписке И.С.Замара (г. Конаково), начальник участка организации розницы Е.В.Озерова (г. Конаково) и заместитель начальника ОСП Конаковский почтамт Н.С.Падалко.

Подготовил Максим МАЛАХОВ.