ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, КОРРУПЦИИ

Борьба с коррупцией - дело каждого

Являясь внутрисистемным явлением, коррупция оказывает отрицательное влияние на экономические, политические, финансовые, социальные и этические аспекты жизни нашего общества, оказывает крайне негативное воздействие на внешнеполитическое восприятие и позиционирование нашего государства.

Приоритетной задачей по противодействию коррупции в Тверской области является устранение причин и условий её порождающих. Иными словами, противодействие коррупции должно начинаться с профилактики предполагаемых коррупционных правонарушений и быть нацеленным на их предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без консолидации организационно-правового потенциала органов государственной власти, использования авторитета общественных объединений Тверской области и поддержки жителей Тверской области. Только объединив наши усилия, мы сможем запустить для эффективного функционирования все механизмы противодействия коррупции, организовать работу по профилактике коррупционных проявлений и минимизации их последствий для региона.

О ставших вам известными коррупционных проявлениях вы можете сообщить:

телефон доверия губернатора Тверской области (4822) 33-14-14,

Главное управление региональной безопасности Тверской области 8 (4822) 36-01-24, 8 (4822) 36-01-25.

Остановим терроризм вместе

Проблема борьбы с терроризмом не теряет своей актуальности. Она напоминает о себе во многих уголках мира. И люди вынуждены принимать факт существования этого жестокого и отвратительного явления. Приходится его учитывать и нам – жителям Тверской области.

Подбирать ключи к решению этой проблемы крайне важно и для государства, и для общественных институтов. Ведь, направляя свои удары против органов государственной власти, террористы делают это посредством эскалации насилия над мирными гражданами.

Расчет террористов очевиден: своими кровавыми действиями они вызывают естественную реакцию нормального человека на угрозу его жизни, здоровью, благополучию. Человек боится и невольно совершает действия, выгодные террористам. Используя это, бандиты давят на власть, шантажируют ее, пытаясь вымогать желаемое.

Вот почему необходимо понимать, что лучшее оружие против террора – не создавать условий для успеха тем, кто его осуществляет.

В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут рассматриваться любые физические и юридические лица, места массового пребывания людей, объекты недвижимости, критической инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.

Уважаемые жители и гости Тверской области! Проявляйте бдительность!

О ставших вам известными подозрительных действиях со стороны отдельных лиц, мест нахождения бесхозных предметов, припаркованных в неположенных местах автомобилей вы можете сообщить по телефону доверия Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области (4822) 77-74-41.

Противостоим экстремизму вместе

Одной из особенностей современной России стала активизация деструктивной деятельности многочисленных общественных формирований, в том числе различных партий и общественных движений, которая по многим своим направлениям выходит за рамки закона: их печатные издания, выступления лидеров, пропагандистские кампании содержат призывы, угрожающие общественному порядку, межнациональному согласию, государственному строю, то есть имеют экстремистский характер.

Экстремистская деятельность многогранна. Она может осуществляться в отношении властных структур, отдельных политиков, религиозных и общественных деятелей, социального строя или социальных групп, религиозных общин, наций, народностей. Отсюда и разные формы экстремизма: националистический, религиозный, молодежный и др.

В качестве одного из тезисов экстремистской идеологии может выступать такой: для преодоления политических и экономических проблем необходимо создание «чисто национального» государства, так как это послужит гарантией от любых угроз. Сюда же примешиваются ненависть к власти, которая, якобы, попустительствует «виновникам» всех российских бед. Подобные идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских группировок.

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель - дестабилизация социального и этнополитического положения, создание максимально конфликтных ситуаций.

Вы можете существенно помочь правоохранительным органам, реализующим целый комплекс мер, направленных на выявление и пресечение экстремистских проявлений, если сообщите о ставших вам известными проявлениях экстремизма, позвонив по телефону доверия Управления ФСБ России по Тверской области (4822) 77-74-41.