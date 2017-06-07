В Нелидово восстановят исторический облик дворца культуры «Шахтёр»

Во дворце культуры «Шахтёр» в Нелидовском районе в ходе реконструкции будут восстановлены оригинальная архитектура здания и исторический интерьер. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя сегодня, 6 июля, при его посещении.

«Уже готов проект реконструкции этого архитектурного объекта, построенного в стиле сталинского ампира. Решено воссоздать оригинальные конструкции, в частности, восстановить двери дворца культуры вместо пластиковых. В течение месяца начнутся ремонтные работы. Планируем выполнить их за два года», – прокомментировал Игорь Руденя.

В целом на возрождение исторического облика дворца культуры направят порядка 200 млн рублей.

Как рассказал Губернатор, во дворце культуры также планируется установить оборудование для организации прямых трансляций из тверской областной академической филармонии. Такие виртуальные залы уже действуют в ряде районов Тверской области и пользуются большой популярностью у местных жителей. Кроме того, будут приведены в порядок прилегающая территория, летняя сцена и расположенная рядом детская площадка.

В 2017-2019 годах на объекте проведут противоаварийные работы, в том числе усиление наружных стен и внутренних межэтажных перекрытий, устройство кровли с заменой стропильной системы, утепление фасада, реконструкцию входных групп. Кроме того, запланирована перекладка внутренних инженерных сетей. В рамках реконструкции также будет приобретено световое, звуковое и сценическое оборудование.

Сейчас все помещения ДК освобождены от мебели, инвентаря. Объект передан из муниципальной собственности в областную, проведены необходимые кадастровые работы. В ближайшее время состоится электронный аукцион по определению подрядчика, затем начнётся реконструкция.

Здание ДК «Шахтёр» построено в 1953 году по уникальному проекту. Его отличают необычная для малых городов архитектура с колоннами, рельефными украшениями на фасаде и в интерьерах здания.

«Шахтёр» является центром культурной жизни района. На базе учреждения проводятся смотры, конкурсы, фестивали, работают 23 клубных формирования, в которых занимаются более 300 человек.

На время реконструкции здания кружки и студии размещены в помещениях девяти нелидовских учреждений культуры и образования.

После окончания работ планируется увеличить количество клубных формирований до 34, а их участников — до 600 человек. ДК будет проводить почти вдвое больше культурно-массовых мероприятий, внедрять новые виды и формы работы. Возможно размещение в здании новых музейных экспозиций, а также общественных организаций Нелидовского района.

Решение о восстановлении дворца культуры принято Губернатором Игорем Руденей в ходе рабочей поездки в Нелидовский район в сентябре прошлого года. С просьбой отремонтировать «Шахтёр» к главе региона обратились местные жители.

Пресс-служба Правительства Тверской области.