ИГОРЬ РУДЕНЯ: ГОРЯЧАЯ ВОДА В НЕЛИДОВЕ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ!

Игорь Руденя поручил в течение недели возобновить горячее водоснабжение в Нелидово

Губернатор Игорь Руденя поручил возобновить горячее водоснабжение в Нелидово в недельный срок. Сегодня, 6 июля, в ходе рабочей поездки к главе региона обратились жители муниципального образования с просьбой вернуть горячую воду в дома.

Проблема связана с нестабильной работой центральной котельной №9. Подача горячей воды прекращена из-за нехватки мазута, который используется в качестве топлива.

Игорь Руденя сообщил жителям города, что сырье будет поставлено в ближайшее время из областного резерва.

В ходе рабочей поездки Губернатор посетил центральную котельную. Объект является основным в системе теплоснабжения города и обеспечивает теплом порядка 70% жителей. К ней подключены 26 жилых многоквартирных домов, ряд социальных учреждений. Котельная построена в 1978 году, в 2011-ом проведена ее реконструкция с частичной заменой устаревшего оборудования.

В ходе посещения объекта обсуждалась возможность перевода котельной на древесные виды топлива. Игорь Руденя поручил разработать соответствующие предложения и сделать расчет по основным экономическим показателям с учетом тарифной составляющей. Предполагается поэтапная реализация проекта.

По предварительным подсчетам, для обслуживания котельной требуется порядка 90-95 тыс. куб. метров древесного топлива. Предприятия Нелидовского района готовы наладить поставку около 70 тыс. куб. метров сырья, остальные объемы могут обеспечить соседние муниципалитеты.

Игорь Руденя обратил внимание руководства района, что в перспективе территорию планируется газифицировать. Это позволит обеспечить переход котельной на газ, что экономически более выгодно для потребителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.