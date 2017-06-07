МФЦ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ

Более 17,5 тысячи жителей Нелидовского района воспользовались услугами МФЦ в 2017 году

Сегодня, 6 июля, Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Нелидово. С начала 2017 года к специалистам уже обратились более 17,5 тысячи жителей района.

Игорь Руденя осмотрел помещение учреждения, пообщался с посетителями и специалистами центра. Глава региона обратил внимание на возможность расширения площади МФЦ за счет расположенного рядом неиспользуемого муниципального помещения. Там может быть размещен архив учреждения. Также в ходе общения с руководителем филиала поднималась тема проведения ремонта в офисе.

Нелидовское подразделение МФЦ открыто в 2011 году. Это один из первых районных многофункциональных центров, появившихся в Тверской области. В филиале действуют шесть окон приёма и выдачи документов, где можно получить 77 федеральных и 147 региональных государственных услуг, 38 муниципальных услуг. Среди наиболее востребованных — услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также услуги в сфере социальной защиты населения.

Для удобства граждан учреждение работает по субботам.

Для увеличения пропускной способности зала в филиале установлен терминал электронной очереди. Как сообщили Губернатору сотрудники центра, время ожидания в очереди обычно не превышает 15 минут. В здании есть терминал для оплаты госпошлины, организован доступ посетителей к информационным и правовым интернет-ресурсам, а также к единому порталу государственных и муниципальных услуг.

С 2013 года при МФЦ работает мобильная группа, которая предоставляет госуслуги жителям сельских поселений Нелидовского района.

Справочно: Проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется в Тверской области с 2010 года. В настоящее время на территории региона функционирует государственное автономное учреждение ГАУ «МФЦ» с 33 филиалами и 88 их структурными подразделениями в муниципальных образованиях. Для граждан доступны более 260 федеральных, региональных и муниципальных услуг. В этом году для предпринимателей Верхневолжья планируется открыть два МФЦ «Мой бизнес» в региональном центре.

Пресс-служба Правительства Тверской области.