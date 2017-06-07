Приходите к нам учиться!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Дорогие ребята, родители, педагоги!
Приглашаем ребят учиться в
детско – юношеский центр «Новая Корчева»!
В 2017-18 учебном году свои двери радушно распахнут перед вами студии нашего Дома народного творчества, где опытные педагоги научат вас:
ручной и машинной вышивке;
бисероплетению;
росписи по дереву;
иконописи;
лепке из пластичных материалов (студия «Великолепная лепка»);
керамике и мастерству Конаковского фаянса;
шить мягкие игрушки;
рисованию (студия «Волшебный карандаш»).
А Детская хоровая школа – студия нашего центра приглашает ребят на учебу в:
хоровые коллективы (девочек и мальчиков разных возрастов, начиная с 6 лет);
инструментальные классы (фортепиано, скрипки, гитары, баяна и аккордеона);
кадетский казачий клуб «Станица»;
детский театр «Лукоморье».
В нашем центре вы не только сможете стать юными мастерами, художниками, музыкантами или артистами, но и приобрести новых друзей, расширить свой кругозор, стать участниками различных фестивалей и конкурсов, экскурсий, поездок по России и за рубеж.
Уважаемые родители! Мы ждем вас с детьми в центре «Новая Корчева»! Наши педагоги помогут вашим деткам открыть и развить их таланты, научат петь и танцевать, мастерить, лепить, вышивать, рисовать, а еще — дружить, творить, стремиться к успеху и побеждать!
Принимаем на обучение детей с 6-летнего возраста.
Администрация находится по адресу: ул. Горького, 8 ; тел. (848242) 4-47-15.
Мы ждем вас!