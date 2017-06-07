Приходите к нам учиться!

Дорогие ребята, родители, педагоги!

Приглашаем ребят учиться в

детско – юношеский центр «Новая Корчева»!

В 2017-18 учебном году свои двери радушно распахнут перед вами студии нашего Дома народного творчества, где опытные педагоги научат вас:

ручной и машинной вышивке;

бисероплетению;

росписи по дереву;

иконописи;

лепке из пластичных материалов (студия «Великолепная лепка»);

керамике и мастерству Конаковского фаянса;

шить мягкие игрушки;

рисованию (студия «Волшебный карандаш»).

А Детская хоровая школа – студия нашего центра приглашает ребят на учебу в:

хоровые коллективы (девочек и мальчиков разных возрастов, начиная с 6 лет);

инструментальные классы (фортепиано, скрипки, гитары, баяна и аккордеона);

кадетский казачий клуб «Станица»;

детский театр «Лукоморье».

В нашем центре вы не только сможете стать юными мастерами, художниками, музыкантами или артистами, но и приобрести новых друзей, расширить свой кругозор, стать участниками различных фестивалей и конкурсов, экскурсий, поездок по России и за рубеж.

Уважаемые родители! Мы ждем вас с детьми в центре «Новая Корчева»! Наши педагоги помогут вашим деткам открыть и развить их таланты, научат петь и танцевать, мастерить, лепить, вышивать, рисовать, а еще — дружить, творить, стремиться к успеху и побеждать!

Принимаем на обучение детей с 6-летнего возраста.





Администрация находится по адресу: ул. Горького, 8 ; тел. (848242) 4-47-15.





Мы ждем вас!