73 КИЛОМЕТРА ЗА ПОЛГОДА

В Тверской области за шесть месяцев 2017 года восстановлено

более 73 км дорог

Увеличить темпы ремонтных работ на дорогах Тверской области поручил Губернатор Игорь Руденя на совещании, посвященном реализации программы ремонта дорог Тверской области.

«Нам предстоит выполнить достаточно большой объем работ, но у нас не так много времени, чтобы провести их с соблюдением всех температурных требований, предъявляемых при ремонте дорог. Сегодня важно понять, что из запланированного сделано, каковы перспективы и что нужно сделать, чтобы они были максимально реализованы», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время работы ведутся на 13 объектах в Калининском, Конаковском, Бежецком, Осташковском, Калязинском, Весьегонском районах области. С применением новой технологии – холодной регенерации асфальтобетонного покрытия – ремонтируется автодорога первого класса «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково». Это позволит увеличить срок эксплуатации дороги в два раза. Продолжается строительство тоннеля в Чуприяновке, приводится в порядок дорога к Волговерховью.

В мае текущего года введено в эксплуатацию после ремонта более 23 км участков дорог в Осташковском, Бежецком, Весьегонском районах.

В рамках работ по содержанию в первом полугодии восстановлено изношенное покрытие верхних слоев асфальтобетона на 73,8 км – это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ряд объектов, которые отремонтируют в этом году, включен в программу по поручению Губернатора Игоря Рудени по итогам рабочих поездок в муниципальные образования области. В частности, это подъезд к Оковецкому источнику в Селижаровском районе, участки дорог Бежецк-Поречье, Тверь-Рождествено-Ильинское, Вышний Волочек-Бежецк-Сонково, Савватьево-Поддубье-Орша, Бежецк-Кесова Гора-Кашин и многие другие.

Всего в текущем году планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. В программу дорожных работ включены важнейшие автомагистрали, в том числе к туристическим объектам и инвестиционным площадкам, а также дороги, на приоритетность ремонта которых указывали жители региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.