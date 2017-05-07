Игорь Руденя поручил повысить эффективность государственного контроля в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании, посвященном совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, которое сегодня, 5 июля, провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Тверскую область представляли также главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, руководители управлений федеральных силовых и надзорных структур, Общественной палаты региона, уполномоченный по защите прав предпринимателей.

«Главное – изменить философию контрольных мероприятий, перестроить их на принцип партнерского отношения к бизнесу, сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба», – отметил Дмитрий Медведев, открывая совещание.

В настоящее время в регионах ведется реформа контрольно-надзорной деятельности. С 2018 года все плановые проверки должны проводиться исходя из категорий рисков, по которым будут распределены все поднадзорные объекты. Также предстоит совершить переход от очных проверок к дистанционным мерам контроля.

Игорь Руденя подчеркнул: контрольно-надзорная деятельность в Тверской области должна соответствовать федеральным трендам.

«Нужна системная работа в этом направлении. Наша задача – повысить эффективность государственного контроля. Это необходимо, чтобы укрепить экономические позиции территории», – обозначил Губернатор.

Глава региона поручил Министерству экономического развития Тверской области представить конкретные предложения по совершенствованию надзорной деятельности в регионе. Эта работа должна вестись совместно с Общественной палатой, бизнес-омбудсменом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.