ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ФИНЛЯНДИИ

Игорь Руденя и посол Финляндии в России Микко Хаутала обсудили перспективы сотрудничества в сфере экономики, туризма и культуры

Сегодня, 5 июля, Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хауталой. На обсуждение были вынесены вопросы взаимодействия в экономической, туристической и культурной сферах.

«Мы считаем, что наши взаимоотношения и экономическое сотрудничество достаточно успешно развиваются. Сегодня мы выстраиваем нашу экономику в цифровом режиме: хотим видеть конкретные показатели, результаты работы. Приоритетом является открытость инвестиционной политики. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше предпринимателей, в том числе и финских, приходили работать на территорию региона», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор акцентировал: для Верхневолжья интересны инвестиции финских компаний в сельское хозяйство, пищевую перерабатывающую промышленность.

«Тверская область играет свою роль в торговле, гуманитарных и политических связях между Россией и Финляндией. Наши компании, которые работают на территории региона, хорошо развиваются», — подчеркнул Микко Хаутала.

По словам посла, особое значение имеет культурный обмен. Ежегодно в Тверской области обучаются и проходят стажировки 50-70 студентов основных финских вузов.

Ещё одно перспективное направление сотрудничества с иностранными инвесторами, обозначенное Игорем Руденей — туризм. В Тверской области развивается туристическая инфраструктура, сеть музеев, событийная составляющая. В мае в Лихославле прошла международная научно-практическая конференция «Тверские карелы», в работе которой приняли участие и представители Финляндии. В октябре в Рамешковском районе отметят День культуры Республики Карелия. Игорь Руденя пригласил Микко Хауталу присоединиться к событию.

Справочно: В настоящее время на территории Тверской области реализуются три крупных проекта с участием инвесторов из Финляндии. Это предприятие «Парок» по производству изоляционных материалов, кофеобжарочный завод «Паулиг Рус» и «Альстром Тверь», где выпускают стеклохолст. Общий объём инвестиций — более 5 млрд рублей, создано 325 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области.