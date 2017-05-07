СТОПРОЦЕНТНО ПОДДЕРЖАЛИ

В Тверской области до аграриев доведено 100% федеральной поддержки

На 1 июля 2017 года до сельхозпроизводителей Тверской области в полном объеме доведены средства федерального бюджета в сумме более 1,3 млрд рублей, поступившие в регион на поддержку аграриев.

«Доведение субсидий – это обеспечение динамики развития сельского хозяйства. Это основной инструмент государственной поддержки в АПК», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По данным еженедельного мониторинга Минсельхоза России, Тверская область занимает высокие позиции по Центральному федеральному округу и Российской Федерации по доведению средств федерального бюджета до сельхозтоваропроизводителей региона.

О ситуации в агропромышленном комплексе Верхневолжья Губернатор Игорь Руденя рассказал накануне Президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Ново Огарево. Глава региона отметил, что в 2017 году общий объем федеральной поддержки, предусмотренной для сельского хозяйства Тверской области, значительно увеличился и составил более 2,5 млрд рублей.

В целом планируется привлечь на 1 рубль областного бюджета 8,7 рубля из федеральной казны по софинансируемым направлениям. Это на 30% больше, чем в 2016 году.

Основные направления оказания помощи хозяйствам Тверской области - несвязная поддержка; субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК, части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, затрат по производству и реализации льноволокна и другие.

В настоящее время аграрии региона ведут заготовку кормов для животноводства. Этот этап работ продлится до октября текущего года.

В хозяйствах региона травы скошены на площади 5,4 тыс. га, заготовлено 13,4 тыс. тонн сенажа, 5,4 центнеров грубых и сочных кормов на условную голову скота.

Наиболее активно ведут заготовку кормов хозяйства Бежецкого, Калининского, Конаковского, Сонковского и Старицкого районов.

Всего в 2017 году предстоит провести скос трав на площади 169 тыс. га. С имеющихся в хозяйствах площадей предстоит заготовить 197,4 тыс. тонн сена, 139,4 тыс. тонн сенажа, 221,5 тыс. тонн силосной массы. На условную голову скота планируется заготовить не менее 18,5 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.