ФЕЙЕРВЕРК НА ПРАЗДНИКЕ ДЕРЕВНИ

В День русской деревни в Тверской области пройдёт фестиваль фейерверков

В деревне Есёмово Ржевского района в очередной раз отметят День русской деревни. По многочисленным просьбам гостей в этом году мероприятия продлятся три дня: с 21 по 23 июля. Праздник ежегодно собирает несколько тысяч жителей Верхневолжья, туристов и является значимым проектом в сфере событийного туризма региона.

«День русской деревни отмечают только в Тверской области. Это очень важное для нашего региона мероприятие. Оно стало практической реализацией плана по развитию туризма», — считает Игорь Руденя, который в прошлом году побывал на празднике.

Основные события традиционно пройдут в субботу, 22 июля, однако уже с пятницы все желающие смогут поселиться в палаточном лагере, отдохнуть на пляже, сходить на рыбалку. Вечером для гостей организуют показ военно-патриотического фильма.

Новшество праздника 2017 года — экскурсионное обслуживание. На площадке Дня русской деревни будет установлена палатка туристского информационного центра, где участники смогут узнать про достопримечательности Тверской области, Ржева и Ржевского района. Подготовлен аудиогид по муниципалитету и месту проведения праздника.

В основной день празднований, 22 июля, пройдут конкурсы пахарей и рыбаков, соревнования команд по исконно русским забавам, выставка-ярмарка сельскохозяйственных животных и продуктов, церемония награждения лучших работников Ржевского района.

Тематическая площадка «Ремесленный городок» расскажет гостям об истории купечества и мастерах народных промыслов. Для детей будет организована игровая зона с каруселями и батутами, аттракционами и аниматорами. Через реку Сишка обустроят переправу на подвесном канате.

Особое внимание на Дне русской деревни уделяется национальной кухне. В этом году будут организованы мастер-классы по приготовлению традиционных русских блюд, а также дегустация каши, киселя, сырников, есёмовских пряников.

Все желающие смогут узнать правила старинной игры в рюхи, сдать нормы ГТО или побороться за звание победителей «Кубка деревенской конфедерации», сыграв в футбол босиком.

Субботняя программа завершится фестивалем фейерверков — ярким свето-звуко-пиротехническим шоу.

В числе центральных событий Дня русской деревни — фестиваль военно-исторической реконструкции, фестиваль частушек и русской народной песни. В этом году в программу вошли также экологические мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области.